The following instruments on XETRA do have their first trading day 21.06.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 21.06.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0368697758 EMMI FINANZ 17-29 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000BLB4054 BAY.LDSBK.IS. 17/32 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB4062 BAY.LDSBK.IS.17/27 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UA06 DZ BANK IS.17/44 A766 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UAW2 DZ BANK IS.A762 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UAX0 DZ BANK IS.A763 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UAY8 DZ BANK IS.A764 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UAZ5 DZ BANK IS.A765 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CRS7 DZ BANK CLN E.9314 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CRT5 DZ BANK CLN E.9315 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5D48 LB.HESS.THR.CARRARA06W/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5DE0 LB.HESS.THR.CARRARA06K/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH6KE0 HSH NORDBANK DLFZ1 17/19 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000NLB0ND4 NORDLB KOMBIANL. 03/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB0NF9 NORDLB 15PH.BD.39/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB0NQ6 NORDLB FESTZINSANL.20/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB0NZ7 NORDLB FESTZINSANL.22/17 BD01 BON EUR N

CA 0CCV XFRA FR0013263951 CA HOME LOAN SFH 17/24MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013264066 PLASTIC OMNIUM 17/24 BD01 BON EUR N

CA XFRA US24422ETR08 DEERE -JOHN- CAP.17/20FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US24422ETS80 DEERE -JOHN- CAP. 2020 G BD01 BON USD N

CA XFRA US24422ETT63 DEERE -JOHN- CAP. 2024 BD01 BON USD N

CA XFRA US337932AG27 FIRSTENERGY 17/22 A BD01 BON USD N

CA XFRA US337932AH00 FIRSTENERGY 17/27 B BD01 BON USD N