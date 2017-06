FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.06.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 22.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 21.06.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 22.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

AR4 XETR DE000A0JK2A8 AURELIUS EQ.OPP. O.N. 4.000 EUR

HHFA XETR DE000A0S8488 HAMBURG.HAFEN U.LOG.A-SP 0.590 EUR