sprite-preloader
Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 21.06.2017 Börsentäglich über 12.000 News von 558 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Passende Knock-Outs zu Ihrer Suchanfrage (Anzeige)
Erweiterte
Suche
lynx
Ad hoc-Mitteilungen

52,77 Euro		-0,35
-0,66 %
WKN: A0JK2A ISIN: DE000A0JK2A8 Ticker-Symbol: AR4 
Aktie:
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
AURELIUS EQUITY OPPORTUNITIES SE & CO KGAA Chart 1 Jahr
1-Woche-Intraday-Chart
AURELIUS EQUITY OPPORTUNITIES SE & CO KGAA 1-Woche-Intraday-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
52,82
53,12
20.06.
52,80
53,08
07:42
Firmen im Artikel
1-Woche-Intraday-Chart
AURELIUS EQUITY OPPORTUNITIES SE & CO KGAA
AURELIUS EQUITY OPPORTUNITIES SE & CO KGAA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AURELIUS EQUITY OPPORTUNITIES SE & CO KGAA52,77-0,66 %
HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK AG19,835-0,78 %