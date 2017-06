Neu-Delhi (ots/PRNewswire) -



- 1700 einzigartige und authentische handgemachte Produkte aus 35 Kategorien für ein weltweites Publikum



- Zur Demonstration des besonderen Charakters indischer Handwerksarbeit und, um das Interesse von Kunstkennern weltweit zu wecken



Nach der erfolgreichen Markteinführung in den Vereinigten Staaten kündigte Handikart.co.in (http://www.Handikart.co.in), ein Internethandel für Handwerkskunst, seinen Eintritt in Großbritannien im Rahmen eines globalen Vertriebsprogramms an. Das Unternehmen bietet ausgesuchte und authentische Produkte im Bereich Handwerkskunst aus Indien. Mit der Markteinführung der Marke in Großbritannien sollen dort lebende Menschen in den Genuss großartiger Handwerkskunst indischer Künstler kommen, indem eine breite Vielfalt an exquisiten handgemachten Produkten unter einem Dach bereitgestellt wird.



(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/525276/Handikart_Indian_Ha ndicrafts.jpg )



Etwa 1700 Produkte von traditionellen indischen Kunsthandwerkern sind aus 35 Kategorien über Handikart.co.in (http://www.Handikart.co.in) erhältlich. Im Rahmen eines globalen Vertriebsprogramms liefert Handikart.co.in Produkte weltweit (inbegriffen sind folgende Destinationen: Naher Osten, Vereinigte Staaten und Lateinamerika).



Im Zusammenhang mit der Ankündigung des globalen Vertriebsprogramms bringt Mr. Priyank Varshney, Gründer des Unternehmens Handikart, seine Freude zum Ausdruck und sagt: "Wir sind hoch erfreut, unseren Eintritt in den Markt Großbritanniens im Rahmen unseres globalen Vertriebsprogramms ankündigen zu können. Handikart konnte in einer kurzen Zeitspanne eine Nische im indischen Markt entwickeln und versteht sich jetzt als globale Plattform über die sich authentische indische Handwerkskunst aus unterschiedlichen Staaten Indiens vereint. Großbritannien ist einer der größten Märkte für handgemachte Produkte aus Indien. Mit unserem Eintritt in diesen Teil der Welt möchten wir Indern, die nicht in Indien leben und sonstigen Bürgern in Großbritannien eine breite Skala an authentischen handgemachten Produkten aus Indien bereitstellen."



Er fügte außerdem hinzu, "Handikart geht mit der Regierungskampagne Skill India einher und mit einem Blick in die Zukunft sollten wir unserer großartigen Kollektion aus handgemachten Produkten weitere Kategorien hinzufügen und Kunsthandwerker aus Indien auch weiterhin auf globaler Ebene unterstützen."



Schnitzarbeiten aus Speckstein, schwarze Keramik aus Nizamabad (Azamgarh), handgefertigter Knochenschmuck, nachhaltige Produkte aus Bambus und Schilf aus dem Nordosten Indiens, Produkte aus Habur-Fossilstein aus Jaisalmer (Rajasthan), Pattachitra-Malerei aus Odisha, Pappmaché aus Kaschmir, traditionelle blaue Keramik aus Jaipur - Handikart ist ein Ort, an dem das Wesen Indiens wahrhaft zum Ausdruck kommt.



Handikart setzt sich aus Liebhabern für das Kunsthandwerk zusammen, die mit Produkten dieser Art, die seit Generationen Teil indischer Kunsthandwerksgeschichte sind, handeln.



Hier erfahren Sie mehr: http://www.handikart.co.in oder unter der gebührenfreien Rufnummer: 1800-121-1251



