Baden - Der IT-Dienstleister Avectris wird sich künftig um den Neuaufbau und den Betrieb der Unternehmens-IT inklusive Telefonie und Kontaktcenter der Swissphone kümmern. Der mehrjährige Vertrag beinhaltet den Betrieb der Unternehmens-IT an den Standorten Samstagern und Ittigen, inklusive der Anbindung (WAN) und der damit verbundenen Security-Aspekte.

Die Swissphone Wireless AG steht für sichere Alarmierung und effiziente Kommunikation. Das Schweizer Unternehmen mit Sitz in Samstagern und weiteren Standorten in der Schweiz, Deutschland, Frankreich, Österreich und den USA produziert Pager, konzipiert sichere Alarmierungsnetze und entwickelt innovative Softwarelösungen. Die Produkte und Lösungen unterstützen die Alarmierungskette in allen Bereichen: vom Auslösen eines Notrufs über die Koordination in der Leitstelle bis hin zur Alarmierung ...

