DEUTSCHLAND: - GEWINNMITNAHMEN -Im Dax dürften sich die Gewinnmitnahmen am Mittwoch zunächst fortsetzen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Morgen rund zwei Stunden vor dem Start 0,10 Prozent tiefer auf 12 802 Punkte. Tags zuvor hatte er zwar bei 12 951 Punkten zunächst einen neuen Rekordstand erreicht, war anschließend allerdings deutlich abgerutscht. Ein Börsianer sieht vor allem die schwachen Ölpreise als Belastung. "Nach dem Rutsch von den Hochs um zwanzig Prozent befinden wir uns hier im Bärenmarkt", sagte er.

USA: - RUNTER - Fallende Ölpreise und zunehmende geopolitische Spannungen haben die Anleger an der Wall Street nach der jüngsten Rekordrally am Dienstag vorsichtiger gestimmt. Für den Dow Jones Industrial reichte es im frühen Handel zwar für einen kleinen Sprung auf ein Rekordhoch bei 21 535 Punkten, anschließend fiel er aber zurück. Der US-Leitindex schloss bei 21 467,14 Punkten und damit 0,29 Prozent tiefer als am Vortag.

ASIEN: - GEMISCHT - Japans Aktienmarkt ist am Mittwoch der Wall Street ins Minus gefolgt. Dagegen stiegen die Werte vom chinesischen Festland, nachdem der Indexanbieter MSCI 222 sogenannte A-Aktien von größeren chinesischen Unternehmen in seinen wichtigen Emerging Markets Index aufnimmt. Damit rücken Chinas Festland-Börsen ein gutes Stück näher an die weltweiten Finanzmärkte heran. Die Gewinne hielten sich allerdings in Grenzen.

DAX 12.814,79 -0,58% XDAX 12.810,87 -0,78% EuroSTOXX 50 3.560,66 -0,53% Stoxx50 3.200,19 -0,71% DJIA 21.467,14 -0,29% S&P 500 2.437,03 -0,67% NASDAQ 100 5.726,31 -0,80% Nikkei 225 20148,03 -0,41% (7:00 Uhr)

Bund-Future Schlusskurs 164,99 0,24% Bund-Future Settlement 164,92 0,04%

DEVISEN: - EURO NAHE 1,11 DOLLAR - Der Eurokurs zeigt sich auch am Mittwochmorgen schwach. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1133 US-Dollar; sie konnte sich damit nicht vom Rutsch am Dienstagnachmittag erholen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs kurz vor dem Einknicken noch auf 1,1156 (Montag: 1,1199) Dollar festgesetzt.

(Alle Kurse 7:10 Uhr) Euro/USD 1,1133 -0,02% USD/Yen 111,31 -0,14% Euro/Yen 123,91 -0,15%

ROHÖL - BILLIGER - Die Ölpreise sind am Mittwoch nach der Talfahrt der vergangenen Handelstage weiter gesunken. Allerdings ging es am Morgen nur noch leicht nach unten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 45,95 Dollar und damit sieben Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um zwei Cent auf 43,49 Dollar.

