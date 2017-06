Bern - Christian Petit, Leiter des Geschäftskundensegments und Mitglied der Konzernleitung, verlässt die Swisscom. Er wird sich einer neuen Aufgabe im Bereich der digitalen Transformation ausserhalb von Swisscom widmen, wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt. Urs Lehner, bisher Head of Enterprise Sales & Services, wird per sofort Leiter von Swisscom Enterprise Customers.

