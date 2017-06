Von Ese Erheriene

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Abwärts geht es im Handelsverlauf am Mittwoch an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien. Getrübt wird die Stimmung von schwächeren US-Vorgaben und dem fortgesetzten Verfall der Ölpreise. Hauptthema ist aber die Entscheidung des Indexbetreibers MSCI, ab dem kommenden Jahr chinesische A-Aktien in seine Schwellenländerindizes aufzunehmen. Das stützt zumindest leicht die Stimmung in Schanghai, der Schanghai-Composite kann sich der Abwärtsbewegung mit einem kleinen Plus von 0,2 Prozent entziehen.

In Tokio geht es nach den Gewinnen der Vortage und dem Erreichen eines 22-Monatshochs dagegen um 0,5 Prozent nach unten auf 20.138 Punkte, in Seoul büßt der Kospi 0,6 Prozent ein. Am stärksten gibt das Börsenbarometer an der rohstofflastigen Börse in Sydney nach und zwar um 1,6 Prozent. Hier drücken stärkere Kurseinbußen bei Aktien aus dem Rohstoff- und Ölsektor. Die Schwergewichte BHP Billiton und Rio Tinto fallen um bis zu 3,7 Prozent zurück. Santos büßen 2 Prozent ein. In Tokio stehen ebenfalls Aktien aus dem Ölsektor stärker unter Druck. Inpex und Japan Petroleum verbilligen sich um 1,3 bzw 1,9 Prozent.

Im US-Handel erreichten die Ölpreise sogenanntes Bärenmarktterrain. Davon wird an der Börse aus technischer Sicht gesprochen, wenn die Preise um 20 Prozent von ihren jüngsten Hochs zurückgekommen sind. Übergeordneter Belastungsfaktor ist unverändert die Sorge vor einem weltweiten Überangebot, unter anderem weil den Förderkürzungen der Opec eine Produktionsausweitung in den USA gegenübersteht. "Das Öl ist der Haupttreiber der regionalen Märkte", sagt Tareck Horchani von Saxo Capital Markets.

Im asiatisch dominierten Handel am Mittwoch zeigen sich die Preise wenig verändert, nachdem sie sich schon im US-Späthandel etwas von den Tagestiefs erholt hatten. Das American Petroleum Institute (API) hatte am Dienstagabend laut Kreisen einen Rohöllagerabbau in den USA von 2,7 Millionen Barrel auf Wochensicht bekannt gegeben. Zugleich stiegen die Benzinvorräte um 346.000 Barrel. Später am Mittwoch wird die US-Regierung ihre separat erhobenen Vorratsdaten veröffentlichen. Brentöl kostet aktuell 45,93 Dollar, 0,2 Prozent weniger als im US-Geschäft.

Umsetzung der MSCI-Entscheidung dauert noch

Zur eher gedämpften Reaktion des Aktienmarkts auf die MSCI-Entscheidung heißt es unterdessen, die Entscheidung zugunsten der Aufnahme ausgewählter chinesischer Aktien sei bereits gespielt worden. Zudem dauere es bis zur konkreten Umsetzung noch eine ganze Weile. MSCI will ab Juni kommenden Jahres 222 Werte großer chinesischer Unternehmen in bestimmte Indizes aufnehmen. "Chinas Eingang in die globalen MSCI-Indizes ist ein historischer Meilenstein", kommentiert Hao Hong, Chef des Research bei Bocom International.

An anderer Stelle heißt es, ungeachtet des positiven MSCI-Impulses seien in China gehandelte A-Aktien im globalen Kontext überbewertet. Außerdem herrsche weiter Skepsis, dass für den volatilen chinesischen Markt die international besten Regeln angewendet würden.

Die MSCI-Entscheidung für chinesische Aktien dürfte unterdessen zulasten der Gewichtungen von Aktien aus anderen Schwellenländern wie Korea, Taiwan und Indien sorgen. Hier dürften die Verwässerungen am stärksten ausfallen, glaubt Goldman-Sachs-Stratege Kinger Lau. In fünf Jahren könne das Gewicht der chinesischen A-Aktien in den MSCI-Indizes 9 Prozent betragen. Dabei hänge aber einiges davon ab, wie schnell China seinen Finanzmarkt weitere liberalisiere.

Bankenaktien werden verkauft

Auf der Verliererseite stünden bei den Einzelwerten in der Region Aktien aus dem Bankensektor, berichten Markteilnehmer. Hintergrund seien jüngste eher taubenhaft ausgefallene Kommentare von Notenbankern aus Großbritannien und den USA. Sie verunsicherten nicht nur mit Blick auf die Wirtschaftsentwicklung, sondern sorgten auch dafür, dass das allgemeine Renditeniveau wieder sinke, was ungünstig für das klassische Kreditgeschäft der Banken sei.

Am Devisenmarkt reagierte der frei gehandelte Offshore-Yuan zunächst mit Gewinnen zum Dollar, inzwischen hat er diese aber wieder eingebüßt. Der Dollar geht mit 6,8292 Yuan um. Die Spekulation über eine verstärkte Yuan-Nachfrage von Investoren, um chinesische Aktien zu kaufen, sei verfrüht, sagt Handelsexperte Stephen Innes von Oanda.

Aufwärts geht es mit dem Goldpreis. Er steigt um 0,4 Prozent auf 1.246 Dollar, macht damit aber lediglich die Verluste vom Vortag aus dem US-Handel wieder wett.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.667,40 -1,56% -0,56% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 20.136,53 -0,46% +5,35% 08:00 Kospi (Seoul) 2.357,66 -0,49% +16,34% 08:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.144,71 +0,15% +1,32% 09:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 25.700,44 -0,55% +17,59% 10:00 Straits-Times (Singapur) 3.208,94 -0,66% +11,39% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.776,93 -0,21% +8,24% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:32 % YTD EUR/USD 1,1134 -0,0% 1,1135 1,1149 +5,9% EUR/JPY 123,88 -0,2% 124,10 124,52 +0,8% EUR/GBP 0,8812 -0,1% 0,8819 0,8751 +3,4% GBP/USD 1,2634 +0,1% 1,2625 1,2741 +2,4% USD/JPY 111,28 -0,2% 111,45 111,69 -4,8% USD/KRW 1143,55 +0,1% 1142,00 1137,71 -5,3% USD/CNY 6,8297 +0,0% 6,8292 6,8309 -1,7% USD/CNH 6,8294 +0,1% 6,8233 6,8340 -2,1% USD/HKD 7,8004 -0,0% 7,8008 7,7993 +0,6% AUD/USD 0,7556 -0,3% 0,7580 0,7608 +4,7% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 43,49 43,51 -0,0% -0,02 -23,6% Brent/ICE 45,94 46,02 -0,2% -0,08 -21,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.246,73 1.241,88 +0,4% +4,85 +8,3% Silber (Spot) 16,54 16,51 +0,2% +0,03 +3,8% Platin (Spot) 922,20 923,50 -0,1% -1,30 +2,1% Kupfer-Future 2,55 2,55 -0,1% -0,00 +1,4% ===

