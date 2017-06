FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1131 US-Dollar gehandelt und damit nahezu zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1156 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handel. Im Tagesverlauf gibt es kaum wichtige Konjunkturdaten, an denen sich die Anleger orientieren können. In den kommenden Handelstagen rechnen Experten eher mit Kursgewinnen beim Dollar und im Gegenzug mit einem schwächeren Euro. "Der Dollar kann seine Stellung behaupten, da bei einigen Marktteilnehmern offenbar die Erkenntnis aufkeimt, dass es der US-Notenbank Fed mit ihren Zinserhöhungsabsichten augenscheinlich doch ernst ist", sagte Expertin Antje Praefcke von der Commerzbank./jkr/fbr

