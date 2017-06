SmartRecruiters, der führende Anbieter von HR Tech-Lösungen aus den USA, eröffnet seinen neuen europäischen Hauptsitz in Berlin und geht mit einer deutschsprachigen Plattform und neuem General Manager DACH an den Markt.

SmartRecruiters treibt seine Expansionspläne voran: Der führende Anbieter von Recruiting-Lösungen hat seinen europäischen Hauptsitz in Berlin eröffnet. Dabei setzt das US-Unternehmen ganz auf die Nähe zu seinen Partnern in Deutschland. Zum Markteintritt launcht SmartRecruiters nicht nur eine deutschsprachige, speziell für den hiesigen Markt optimierte Plattform, sondern konnte mit Michael Lazik als General Manager (DACH) zudem einen Vordenker der Branche für sich verpflichten, der zuvor in leitenden Funktionen bei Stepstone und Cornerstone tätig war. Die Eröffnung des Büros am Hackeschen Markt folgt unmittelbar auf die Akquise des Berliner Startups Jobspotting, dessen "Recruiting-AI" ebenfalls in die Plattform integriert wird. Strikteste Sicherheitsstandards gemäß der EU-Datenschutzrichtlinien gewährleistet SmartRecruiters durch die Verlegung seiner Server an den Standort Frankfurt am Main.

"Im Zeitalter der Digitalisierung steht und fällt der Erfolg eines Unternehmens mit seiner Fähigkeit, die richtigen Mitarbeiter zu rekrutieren. Passendes Bewerbermanagement ist dabei ein essentieller Wettbewerbsvorteil und genau das bieten wir unseren Partnern. Mit Michael Lazik konnten wir einen Pionier der digitalen Talentakquise mit fast 20 Jahren Erfahrung in diesem Bereich für uns gewinnen und sind daher gut für unseren Start in Deutschland aufgestellt," sagt Jerome Ternynck, Gründer und CEO von SmartRecruiters. Michael Lazik kommentiert: "Ich freue mich außerordentlich, dass ich SmartRecruiters in meinem Heimatland unterstützen darf nicht zuletzt, da uns ein gemeinsames Ziel verbindet: Unternehmen einfach und skalierbar den Zugang zu den besten Mitarbeitern zu ebnen. Mit SmartRecruiters profitiert der deutsche Markt nun von einer Lösung, die alle Schritte der Talentakquise und -auswahl bedient und zudem die Reichweite einer globalen Plattform mit der Verständlichkeit einer deutschsprachigen, lokalen Software vereint."

SmartRecruiters vertraut im Kontext seiner Expansion auf Erkenntnisse aus über sechs Jahren Forschung. Zudem konnte das US-Unternehmen im letzten Jahr ein Wachstum von 300% sowie weitere Investitionen von über 30 Millionen US-Dollar verzeichnen. Ein besonderes Augenmerk legt SmartRecruiters auch auf den Datenschutz: Die Plattform ist gemäß der IT-Sicherheitsnorm ISO/EIC 27001 zertifiziert.

Jerome Ternynck: "Deutschland ist für uns und alle, die global erfolgreich sein möchten, ein zentraler Markt. Wir freuen uns darauf, unseren deutschen Partnern nun direkt vor Ort zur Seite zu stehen."

Über SmartRecruiters

SmartRecruiters ist ein Anbieter von Saas-Lösungen mit Sitz in San Francisco sowie weiteren Standorten in Europa und Nordamerika. Über 700 namhafte Firmen nutzen bereits SmartRecruiters, um mit besserem Recruiting Wettbewerbsvorteile zu erlangen, u.a. Visa, CERN, Skechers, BlaBlaCar, Equinox und Marc Jacobs. SmartRecruiters bietet dabei mit seinem Fokus auf Nutzerfreundlichkeit einen neuen Ansatz in der Kategorie der Applicant Tracking Systems: Bewerber profitieren insbesondere von der mobilen Nutzung und werden durch die optimierte User Experience zum Abschluss ihrer Bewerbungen motiviert, während die Verantwortlichen auf Unternehmensseite Ausschreibungen und Bewerberauswahl transparent und kollaborativ vornehmen können. Personalern bieten die ausgefeilten Recruiting-Lösungen die Möglichkeit, interne Prozesse noch effizienter zu gestalten. Zu den Investoren des Unternehmens gehören u.a. Mayfield, SalesForce Ventures und Insight Venture Partners.

Weitere Informationen unter r.haak@smartrecruiters.com, @SmartRecruiters, LinkedIn oder https://www.smartrecruiters.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170620006153/de/

Contacts:

SmartRecruiters

Robin Eric Haak, 737-202-8398

r.haak@smartrecruiters.com

press@smartrecruiters.com