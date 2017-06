Der Emissionserlös soll für den Erwerb weiterer Liegenschaften, für die Weiterentwicklung von Bestandesliegenschaften und zur Finanzierung von Entwicklungen verwendet werden, wie die an der SIX kotierte Gesellschaft am Mittwoch mitteilt. Den bestehenden Aktionären wird ein Bezugsrecht pro Stammaktie gewährt, welches vom ...

Den vollständigen Artikel lesen ...