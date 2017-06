TSYS (NYSE: TSS) gab heute bekannt, dass das Unternehmen seinen Vertrag über die Zahlungsverarbeitung mit der Tesco Bank verlängert hat, um das Kreditkartengeschäft der Bank in Großbritannien weiterhin zu unterstützen. Gemäß diesem Vertrag wird TSYS auf seiner branchenführenden TS2-Plattform umfassende Kundenkonto-Verwaltungsdienste bereitstellen.

Die Tesco Bank ist bestrebt, die Bank für Tesco-Kunden zu sein und stellt diesen 8,1 Millionen Konten und Policen bereit. Die Bank bietet eine umfassende Palette an grundlegenden Privatkundenbank- und allgemeinen Versicherungsprodukten an, um den Bedürfnissen der Tesco-Kunden gerecht zu werden.

"TSYS hat sich als der richtige Partner für die Tesco Bank erwiesen, da wir stets nach neuen und innovativen Möglichkeiten Ausschau halten, um unser Kreditkartengeschäft auszubauen und zu verbessern", so David McCreadie, Geschäftsführer der Tesco Bank. "Angesichts des hervorragenden Kundendienstes und des tiefgreifenden Verständnisses unseres Geschäfts sind wir sicher, dass uns TSYS auch weiterhin helfen wird, unseren Kunden eine reibungslose Erfahrung zu bieten."

"Dies ist ein tolles Beispiel dafür, das TSYS langjährige Kundenbeziehungen schätzt", so Rob Hudson, Group Executive von TSYS International. "Tescos marktführende Einzelhandelserfahrung in Verbindung mit TSYS' Kompetenz bei der Zahlungsverarbeitung hat sich als eine dynamische Kombination erwiesen, um den Karteninhabern eine hervorragende Erfahrung zu bieten."

Die Bedingungen des mehrjährigen Vertrags wurden nicht veröffentlicht.

Über die Tesco Bank

Das Ziel der Tesco Bank ist es, Bank- und Versicherungsgeschäfte für Tesco-Kunden zu erleichtern und wertvoller zu machen. Unser Unternehmen wurde 1997 gegründet und hilft heute jeden Tag über sechs Millionen Kunden auf verschiedenste Weise vom Kauf von Krankenversicherung für Haustiere bis zum Kauf des ersten Eigenheims. Unsere 4.000 Mitarbeiter stehen unseren Kunden sieben Tage die Woche von unseren vier Hauptzentren in Edinburgh, Glasgow und Newcastle aus sowie über Online-Banking und mobiles Banking rund um die Uhr zur Verfügung.

Tesco Bank ist ein Handelsname von Tesco Personal Finance plc. In Schottland unter der Nummer 173199 eingetragen. Eingetragener Sitz: EHQ, 2 South Gyle Crescent, Edinburgh, EH12 9FQ. www.tescobank.com

Über TSYS

TSYS (NYSE: TSS) ist ein führender globaler Zahlungsanbieter und bietet nahtlose, sichere und innovative Lösungen für das gesamte Zahlungsspektrum von der Bearbeitung durch Emittenten über Händler-Acquiring bis hin zur Verwaltung des Prepaid-Programms. Wir sind erfolgreich, weil wir die Menschen und ihre Bedürfnisse bei jeder Entscheidung in den Mittelpunkt rücken. Diese Methode nennen wir "People-Centered Payments" (personenzentrierte Zahlungen).

Unser Firmensitz befindet sich in Columbus, Georgia, USA. Wir beschäftigen etwa 11.500 Mitarbeiter und unterhalten lokale Niederlassungen in 13 Ländern. TSYS hat 2016 Umsätze in Höhe von USD 4,2 Milliarden generiert und in diesem Zeitraum mehr als 25,5 Milliarden Transaktionen abgewickelt. Wir sind Mitglied der Civic 50 und wurden im Jahr 2017 von der Zeitschrift Ethisphere zu einem der am meisten an ethischen Prinzipien orientierten Unternehmen der Welt erklärt. TSYS ist Mitglied der S&P 500 und postet regelmäßig sämtliche wichtigen Informationen auf seiner Website. Weitere Informationen erhalten Sie unter tsys.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170620006637/de/

Contacts:

TSYS

Media Relations:

Cyle Mims, +1-706-644-3110

cylemims@tsys.com

oder

Investor Relations:

Shawn Roberts, +1-706-644-6081

shawnroberts@tsys.com

oder

Tesco Bank

Adam Treslove, +00 44 7496117855