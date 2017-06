Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Der Indexbetreiber MSCI nimmt chinesische A-Aktien in den Emerging Market (EM) Index auf. Dies ist das Ergebnis der jährlichen Überprüfung, wie die Gesellschaft am Dienstagabend mitteilte. Darüber hinaus erwägt MSCI, auch Saudi-Arabien in den entsprechenden Index aufzunehmen. Des Weiteren verschiebt MSCI die Entscheidung über eine Neueinteilung der MSCI Argentinien- und Nigeria-Indizes. Die entscheidende Nachricht betrifft allerdings den Umgang mit chinesischen A-Aktien. Diese werden ab Juni 2018 im MSCI Emerging Markets Index und im MSCI ACWI Index geführt werden. Der Indexbetreiber wird 222 Werte großer chinesischer Unternehmen aufnehmen. Diese werden dann eine Gewichtung auf Pro-Forma-Basis von rund 0,73 Prozent im MSCI Emerging Markets Index besitzen. Für Analysten kommt der Schritt nicht unerwartet. MSCI hatte die Entscheidung wegen Sorgen um die Zugänglichkeit des Binnenmarktes in den vorangegangenen drei Jahren aufgeschoben. Die Aufnahme in diesem Jahr wurde wahrscheinlicher, nachdem MSCI im März einen abgeschwächten Vorschlag vorgelegt hatte, um den Finanzmärkten und Vermögensverwaltern entgegenzukommen. Die Analysten der Commerzbank hatten bereits im Vorfeld der Entscheidung von einer symbolischen Bedeutung des Schrittes gesprochen und unter anderem auf die geringe Gewichtung der Aktien verwiesen. Letztlich erkenne MSCI Chinas zunehmenden Einfluss in der Weltwirtschaft und an den Finanzmärkten an.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

10:00 DE/Tele Columbus AG, HV

10:00 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), HV

10:30 NL/Qiagen NV, HV

22:00 US/Oracle Corp, Ergebnis 4Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende BHS Tabletop 0,46 EUR Cancom 0,50 EUR Delignit 0,03 EUR Fernheizwerk Neukölln 1,60 EUR Krones 1,55 EUR Publity 2,80 EUR Wirecard 0,16 EUR Carrefour 0,70 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 16:00 Verkauf bestehender Häuser Mai PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: -2,3% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:15 DK/Auktion 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2020 Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2027 (Volumen offen) 11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2044 im Volumen von 1 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.433,30 -0,17 Nikkei-225 20.166,11 -0,32 Schanghai-Composite 3.138,21 -0,06 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.814,79 -0,58% DAX-Future 12.804,50 -0,78% XDAX 12.810,87 -0,78% MDAX 25.379,01 -0,60% TecDAX 2.289,38 -0,34% EuroStoxx50 3.560,66 -0,53% Stoxx50 3.200,19 -0,71% Dow-Jones 21.467,14 -0,29% S&P-500-Index 2.437,03 -0,67% Nasdaq-Comp. 6.188,03 -0,82% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 164,99% +40

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer wenig veränderten Eröffnung an den europäischen Börsen rechnen Marktteilnehmer am Mittwoch. Der DAX wird vorbörslich eng an der Marke von 12.800 Punkten erwartet. Im Blick stehen weiterhin die Ölpreise. Nachdem sie am Dienstag auf ein neues Jahrestief gerutscht waren, können sie sich am Morgen auf dem niedrigeren Niveau stabilisieren. Die Preise für Industriemetalle erholen sich sogar etwas. Der Ölpreisrückgang hatte Sorgen vor einer Wiederholung der Situation vom Februar 2016 geweckt. Damals hatten die großen Investment-Vehikel der Ölförderländer zeitweise weltweit Aktien auf den Markt geworfen, um damit Löcher in den Staatshaushalten zu stopfen. Das hatte die Aktienkurse vorübergehend stark gedrückt. Auch die Vorlagen sorgen nicht für Entspannung: An der Wall Street haben die Kurse ihre Gewinne vom Wochenauftakt am Dienstag wieder abgegeben. Bis auf Pharma- und Biotech-Aktien schlossen alle Branchen mehr oder weniger deutlich im Minus. Und in Asien geht es am Morgen ebenfalls überwiegend nach unten.

Rückblick: Ein weiterer deutlicher Rückgang der Ölpreise zehrte die Gewinne an den europäischen Börsen am Dienstag wieder auf. Der Index der Öl- und Gaswerte in der europäischen Stoxx-Index-Welt fiel um 2,2 Prozent, der Index der Rohstoff-Aktien um 3,1 Prozent. Ein nennenswertes Plus wies nur noch der Index der Nahrungsmittelaktien auf, er stieg um 0,5 Prozent. Danone gewannen 1,4 Prozent. Händler verwiesen auf eine Analyse von Exane. Das Haus halte eine Übernahme von Danone durch Kraft oder die US-Konzerne Pepsi und Coca Cola für möglich. Allerdings billige Exane einer Übernahme lediglich eine Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent zu. Nestle stiegen um 0,7 Prozent. Positive Aussagen zur Tochter Saint Laurent auf dem Investorentag von Kering verhalfen der Aktie zu einem Plus von 1,1 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - Gewinner Nummer eins im DAX waren Eon, die um 1 Prozent stiegen. Wie bereits am Montag tauschten Marktteilnehmer RWE-Aktien gegen Eon, weil RWE in diesem Jahr bereits um etwa 60 Prozent gestiegen sind, Eon aber nur etwa halb so stark. RWE fielen um 1,5 Prozent. Prosieben gewannen 0,4 Prozent, nachdem das Unternehmen das Online-Reisebüro Etraveli für rund 500 Millionen Euro verkauft hatte. Prosieben sei mit dem Verkauf endlich ein erfolgreicher Deal gelungen, hieß es im Handel. Zudem liege der Preis leicht oberhalb der Erwartung der Jefferies-Analysten. Deutsche Börse gewannen 0,4 Prozent, laut Marktteilnehmern in Vorfreude auf das Aktienrückkaufprogramm, das im Juli starten soll. Mit einem Plus von 3,8 Prozent waren Osram Spitzenreiter im MDAX. Händler sprachen von Fonds-Käufen, nachdem die Analysten des Bankhauses Lampe die Aktien auf die Kaufliste genommen haben. Rocket Internet zogen um 5 Prozent an. Händler verwiesen auf das große Interesse an dem Börsengang der Beteiligung Delivery Hero.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 UHR): XDAX unv bei 12.811 Pkt - Telekom gesucht

Deutsche Telekom wurden 1,0 Prozent fester gestellt. Das Handelsblatt hatte am Abend berichtet, dass ein Verkauf der US-Tochter T-Mobile US offenbar vom Tisch sei: Stattdessen bereite der Konzern eine Fusion mit Wettbewerber Sprint vor. Dass sich die Telekom von ihrer Beteiligung an der Scout24 AG trennt, belastete den Kurs des Online-Marktplatzes. Scout24 wurden 4,5 Prozent schwächer getaxt. Grand City Properties wurden indes 1,5 Prozent niedriger gestellt. Der Immobilienkonzern will sein Kapital erhöhen. Positiv nahmen Anleger auf, dass Air Berlin vorerst doch keine Anträge auf staatliche Bürgschaften stellen will. Das Papier wurde 1,5 Prozent höher getaxt. Hella und ZF werden auf dem Gebiet der Sensortechnologie künftig zusammenarbeiten. Hella-Titel gewannen 0,5 Prozent.

USA/WALL STREET

Leichter - Kräftig gefallene Ölpreise haben die Wall Street belastet. Vor allem Energiewerte standen mit dem Preisrutsch am Erdölmarkt unter Druck. Aber auch im Halbleitersektor kochten die Sorgen über zu hohe Bewertungen wieder etwas hoch, die Branche büßte 1,3 Prozent ein. Der Energiesektor verlor 1,2 Prozent. Der Sprecher des US-Repräsentantenhauses, Paul Ryan, zeigte sich überzeugt, dass die Republikaner die US-Steuerreform im laufenden Jahr zustande bringen werden. Er blieb aber vage und vermochte den Aktienmarkt daher nicht zu stützen. Gleich mehrere Vertreter der Fed äußerten sich. Zwar schlugen einige Fed-Repräsentanten einen behutsameren Zinserhöhungspfad vor als dies am Vortag William Dudley getan hatte, am Gesamtbild der US-Geldpolitik änderte sich nach Meinung aus dem Handel jedoch nichts. Tesla stiegen um 0,7 Prozent. Das Unternehmen trifft keine Schuld an dem Unfall, bei dem im Mai vergangenen Jahres ein Testfahrer in einem selbstfahrenden Tesla-Model zu Tode kam, so das Ergebnis einer Untersuchung der US-Verkehrsbehörde NTSB. Reliance Steel & Aluminum verbilligten sich um 3,7 Prozent. Der Stahlhändler hatte eine Gewinnwarnung ausgegeben. Die Rentenkurse legten zu. Der Ölpreisverfall dürfte die Inflation merklich bremsen, sagte ein Händler. Die Rendite zehnjähriger US-Treasurys sank um 3 Basispunkt auf 2,16 Prozent. Gestützt wurden die US-Renten von den Rosengren-Aussagen. Er rechnet mit einem länger währenden Niedrigzinsumfeld.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Di, 17.30 Uhr EUR/USD 1,1132 -0,0% 1,1135 1,1122 EUR/JPY 123,85 -0,2% 124,10 124,12 EUR/CHF 1,0850 -0,1% 1,0857 1,0857 GBP/EUR 1,1347 +0,0% 1,1339 1,1345 USD/JPY 111,26 -0,2% 111,45 111,59 GBP/USD 1,2631 +0,0% 1,2625 1,2618

Der Euro zeigt sich zu Beginn des europäischen Handels wenig verändert und notiert auf dem Niveau aus dem späten US-Handel. Die Analysten von CBA rechnen mit einer anhaltenden Konsolidierung bei der Gemeinschaftswährung. Der Dollar liegt dagegen auf dem höchsten Stand seit einem Monat. Die Aussicht auf weiter steigende Zinsen in den USA stützt den Greenback, heißt es.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 43,45 43,51 -0,1% -0,06 -23,6% Brent/ICE 45,92 46,02 -0,2% -0,10 -21,9%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 21, 2017 01:39 ET (05:39 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.