Am Morgen notiert die Gemeinschaftswährung mit 1,1131 USD bzw. 1,0850 CHF nahezu zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Der Dollar steht zum Franken mit 0,9749 CHF ebenfalls praktisch auf Vorabendniveau. Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handel. Im Tagesverlauf gibt es kaum wichtige Konjunkturdaten, an denen sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...