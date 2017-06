Die Aktienkurse steigen weiter, doch die Rückschlaggefahr wächst. Welche Aktie wir jetzt verkaufen, welche Papiere weiter im Depot bleiben.

Gerade mal ein gutes Jahr ist es her, dass deutsche Automobilaktien wegen der Konjunkturängste um China deutlich verloren. Nicht nur die Kurse der Hersteller wie Daimler oder BMW stürzten ab, auch die Zuliefererindustrie büßte an der Börse drastisch an Wert ein.

Im August haben wir Ihnen daher einen günstigen Zulieferer zum Kauf empfohlen. Und während die Aktien von BMW, Daimler und VW seither ...

