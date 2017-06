Gea hat nach der Hilge-Übernahme von Grundfos sein Hygienepumpen-Portfolio neu aufgestellt. "Smart oder Flexibel?" lautet künftig die Frage, die Auswahlentscheider beim Blick in das Gea-Produktportfolio für sich beantworten müssen: "Smart" bezeichnet dabei eine klar definierte und in hohem Maß standardisierte Palette an einstufigen, normal- und selbstansaugenden Kreiselpumpen, die dem Tuchenhagen-Programm entstammen, sowie eine mehrstufige Kreiselpumpe (Durietta) aus dem Hilge-Sortiment. Deutlich größer ist die Auswahl im flexiblen Varipump-Programm, das auf individuelle Anpassung an die Anwendung abzielt. Dort sind neben ein- und mehrstufigen Kreiselpumpen auch Verdrängerpumpen (Gea Hilge Novalobe) zu finden. Und dort gibt es mit der Konsolidierung der Hygia-Baureihen auch die größten Veränderungen ...

