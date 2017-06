Der "Klempner des Internets" führt eine Software ein, mit der sich Netzwerke selbst organisieren können. Noch funktioniert das allerdings nur mit Cisco-Hardware.

Eigentlich sollte Cisco-Chef Chuck Robbins am Montag mit Wirtschaftsprominenz wie Tim Cook von Apple und Jeff Bezos von Amazon US-Präsident Donald Trump die Belange der US-Hightech-Industrie vortragen. Doch Robbins sagte kurzfristig ab. Warum, das wurde am Dienstag klar. Da präsentierte der 51-Jährige in San Francisco sein wichtigstes Produkt, seit er im Juli vor zwei Jahren den größten Netzwerkausrüster der Welt übernahm - auch als "Klempner des Internets" bekannt. Eine Software, die Netzwerke mit Hilfe maschineller Intelligenz einfacher verwalten, gleichzeitig sicherer machen und Cisco stärker ins Geschäft mit Abo-Dienstleistungen bringen soll.

"Das erforderte volle Konzentration, da wollte ich keinen Übernachtflug von der Ostküste zurück in den Knochen haben", sagte Robbins der WirtschaftsWoche. Schließlich geht es um nichts weniger als sein Vermächtnis und die große Frage, ob er Cisco, während der Dot.com-Blase mal das wertvollste Unternehmen der Welt, wieder zu Wachstum zurückführen kann.

Gelingen soll das mit einer Technologie, "die Netzwerke für die nächsten dreißig Jahre definieren wird", schwärmt Robbins. Hehre Worte in einer Zeit, wo die meisten Unternehmensführer wegen der rasanten technologischen Veränderungen noch nicht mal drei Jahre in die Zukunft schauen können oder sich zumindest nicht auf langfristige Prognosen festnageln lassen wollen. Doch Robbins, ein Mathematiker, der sich bei Cisco innerhalb von 18 Jahren vom Kundenbetreuer bis zum Konzernchef hochdiente, ist nicht für Übertreibungen bekannt.

Das Netzwerk organisiert sich selbst

Er setzt seine Hoffnung auf ein neues Managementsystem, mit dem sich Netzwerke mit Hilfe von maschinellem Lernen leichter, besser und am Ende sogar selbst organisieren können. So zumindest das Versprechen.

Herzstück ist eine Architektur, die über alle Endpunkte in einem Netzwerk und deren ursächliche Aufgabe, sei es ein Datenspeicher, Drucker oder ein schnöder Sensor, ständig informiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...