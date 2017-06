Bad Marienberg - Für Verbraucher, die einen Kredit aufnehmen möchten, sind die Zeiten gut - für klassische Sparer eher schlecht. Die Niedrigzinspolitik der EZB dauert an und sorgt für gemischte Gefühle in der Bevölkerung. Während den Sparern nicht nur geringe bis keine Zinsen mehr gezahlt werden, sondern vielmehr das Ersparte langsam aber sicher an Wert verliert, freuen sich Kreditnehmer über die niedrigen Kosten für Kredite.

