Frankfurt - Commerzbank-Aktie: Rechtsanwälte AKH-H erstreiten Urteil bezüglich Hannover Leasing 193 - Aktiennews In einem von der Kanzlei Aslanidis, Kress & Häcker-Hollmann erstrittenen Urteil vom 18.05.2017 - Az. 6 O 244/16 hat die 6. Zivilkammer des Landgerichts Stuttgart die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) zum Schadensersatz und zur vollständigen Rückabwicklung der Beteiligung am Hannover Leasing 193 aufgrund eines fehlerhaften Emissionsprospektes verurteilt, so AKH-H Rechtsanwälte Aslanidis, Kress & Häcker-Hollmann in einer aktuellen Pressemitteilung.

