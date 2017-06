Das Umfeld für IPOs wird offenbar derzeit als "gut" eingestuft. Gleich mehrere europäische Unternehmen befinden sich aktuell in der Angebotsphase. Ein Blick auf die ausserbörslichen Quotierungen zeigt, dass die Aktionäre durchaus zeichnungswillig sind. Die Restaurant-Kette Vapiano plant für 27. Juni ihre Erstnotiz in Frankfurt. Die Zeichnungsspanne für die Aktien wurde bei 21,00 bis 27,00 Euro festegelegt. Im Quotecenter bei Lang & Schwarz wird die Aktie am Mittwochmorgen mit 25,7 auf 26,2 Euro quotiert. Bei Tradegate ist es ähnlich: Die Aktie steht dort bei 25,75 Euro auf 26,10 Euro. Noch ein IPO in Deutschland: Der Essens-Zusteller Delivery Hero, eine Beteiligung von Rocket Internet, steht ebenfalls in den Startlöchern. Am 30. Juni soll...

