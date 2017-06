Lange galt die US-Tochter der Telekom als Sorgenkind, der Verkauf scheiterte nur am Veto der Behörden. Jetzt schaltet Telekom-Chef Höttges bei T-Mobile US offenbar auf Angriff. Die wichtigsten Antworten zu dem US-Deal.

Die Deutsche Telekom steht in den USA offenbar vor einem Strategiewechsel: Wie das "Handelsblatt" berichtet, plant die Telekom eine Fusion der USA-Tochter T-Mobile US mit dem Konkurrenten Sprint. Dabei hatte der Bonner Dax-Konzern lange Zeit versucht, das US-Geschäft komplett zu verkaufen. Was steckt hinter dem Strategieschwenk? Und wie realistisch sind die Pläne? Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Wie weit sind die Pläne fortgeschritten?

Wie die Wirtschaftszeitung unter Berufung auf das Umfeld des Vorstands und des Aufsichtsrats berichtet, gebe es im Führungsgremium der Bonner einen Konsens darüber, die beiden Marktführer AT&T und Verizon kraftvoller als bisher zu attackieren. Dazu solle T-Mobile US mit Sprint zusammengelegt werden - die Nummern drei und vier auf dem Markt.

Ein offizieller Beschluss des Aufsichtsrats für das Vorgehen liegt allerdings noch nicht vor, da die obligatorischen politischen Gespräche im Vorfeld eines derartigen Vorhabens noch nicht abgeschlossen sind. Die Telekom sei derzeit bemüht, mögliche politische Einwände gegen den Fusionsplan zu sondieren. Klar ist: Im Falle eines Zusammenschlusses soll die unternehmerische Führung bei der Telekom liegen. Ob und wie Sprint und deren Hauptaktionär, der japanische Softbank-Konzern, dazu stehen, ist aber nicht klar.

Wie soll der Deal über die Bühne gehen?

Der Telekom schwebt offenbar ein sogenannter "Paperdeal" vor, bei dem lediglich Aktien ausgetauscht werden. Bargeld fließt in diesem Fall nicht. Welchen Wert die Aktien haben, die bei dem Deal getauscht würden, ist bislang unklar. Mit der Fusion würde allerdings ein Telekomkonzern mit einem Jahresumsatz von 70 Milliarden Euro entstehen - wovon T-Mobile US etwa 34 Milliarden Euro beisteuert. Gemessen am Umsatz könnte man also von einem Zusammenschluss unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...