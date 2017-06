Der Anstieg des Yen und ein Rückgang der Ölpreise bereiten Analysten Konjunktursorgen. Die Stimmung an der Tokioter Börse ist getrübt, wie zuvor an der New Yorker Wall Street. Der Euro bewegte sich am Devisenmarkt kaum.

Ein leichter Anstieg des Yen hat die Tokioter Börse am Mittwoch belastet. Zudem drückte wie schon zuvor an der New Yorker Wall Street ein Rückgang der Ölpreise auf die Stimmung. Beides zusammen schüre Konjunktursorgen, sagte Analyst Hikaru Sato vom Broker Daiwa Securities. Der japanische ...

