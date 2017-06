Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Der Indexbetreiber MSCI nimmt chinesische A-Aktien in seine Schwellenländerindizes auf. Als Ergebnis der jährlichen Überprüfung werden diese Titel, denominiert in Yuan und entweder in Schanghai oder Shenzhen gelistet, ab Juni 2018 im MSCI Emerging Markets Index und im MSCI ACWI Index geführt werden. Der Indexbetreiber wird 222 Werte großer chinesischer Unternehmen aufnehmen. Diese werden dann eine Gewichtung auf Pro-Forma-Basis von rund 0,73 Prozent im MSCI Emerging Markets Index besitzen. Darüber hinaus erwägt MSCI, auch Saudi-Arabien in den entsprechenden Index aufzunehmen. Des Weiteren verschob MSCI die Entscheidung über eine Neueinteilung der MSCI Argentinien- und Nigeria-Indizes. Für Analysten kommt der Schritt bei den chinesischen A-Aktien nicht unerwartet. MSCI hatte die Entscheidung wegen Sorgen um die Zugänglichkeit des Binnenmarktes in den vorangegangenen drei Jahren aufgeschoben.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

22:00 US/Oracle Corp, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 16:00 Verkauf bestehender Häuser Mai PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: -2,3% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.433,30 -0,17% Nikkei-225 20.138,79 -0,45% Hang-Seng-Index 25.720,37 -0,47% Kospi 2.356,62 -0,53% Shanghai-Composite 3.141,56 +0,05% S&P/ASX 200 5.673,20 -1,46%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Leichter - Getrübt wird die Stimmung von schwächeren US-Vorgaben und dem fortgesetzten Verfall der Ölpreise. Hauptthema ist aber die Entscheidung des Indexbetreibers MSCI, ab dem kommenden Jahr chinesische A-Aktien in seine Schwellenländerindizes aufzunehmen. Das stützt zumindest leicht die Stimmung in Schanghai, der Schanghai-Composite kann sich der Abwärtsbewegung mit einem kleinen Plus entziehen. Am stärksten gibt das Börsenbarometer an der rohstofflastigen Börse in Sydney nach. Hier drücken stärkere Kurseinbußen bei Aktien aus dem Rohstoff- und Ölsektor. Die Schwergewichte BHP Billiton und Rio Tinto fallen um bis zu 3,7 Prozent zurück. Santos büßen 2 Prozent ein. In Tokio stehen ebenfalls Aktien aus dem Ölsektor stärker unter Druck. Inpex und Japan Petroleum verbilligen sich um 1,3 bzw 1,9 Prozent. Zur eher gedämpften Reaktion des Aktienmarkts auf die MSCI-Entscheidung heißt es unterdessen, die Entscheidung zugunsten der Aufnahme ausgewählter chinesischer Aktien sei bereits gespielt worden. Zudem dauere es bis zur konkreten Umsetzung noch eine ganze Weile. MSCI will ab Juni kommenden Jahres 222 Werte großer chinesischer Unternehmen in bestimmte Indizes aufnehmen. An anderer Stelle heißt es, ungeachtet des positiven MSCI-Impulses seien in China gehandelte A-Aktien im globalen Kontext überbewertet. Außerdem herrsche weiter Skepsis, dass für den volatilen chinesischen Markt die international besten Regeln angewendet würden.

US-NACHBÖRSE

Bei Fedex ging es nach der Vorlage neuer Geschäftszahlen mit einem nachbörslichen Kursanstieg um 0,9 Prozent leicht nach oben (s.u.). Adobe Systems übertraf ebenfalls die Erwartungen von Analysten und verzeichnete in seinem zweiten Quartal ein Umsatzplus von 27 Prozent. Für Adobe ging es um 3,6 Prozent nach oben. Red Hat verteuerten sich sogar um 10 Prozent, auch bei dem Softwareunternehmen waren die vorgelegten neuesten Geschäftszahlen besser ausgefallen als erwartet. Noch etwas besser lief es bei der Aktie des Möbelverkäufers La-Z-Boy. Hier fiel der Umsatz zwar minimal zurück, was La-Z-Boy mit einem Kalendereffekt erklärte, der Gewinn schoss aber um 27 Prozent nach oben auf 28 Millionen Dollar und übertraf damit die Analystenprognosen. Die Aktie legte um 12,6 Prozent zu.

WALL STREET

Index Schlussstand Bewegung % Bewegung abs. Dow Jones Industrial 21.467,14 -0,3% -61,85 S&P-500 2.437,03 -0,7% -16,43 Nasdaq-Composite 6.188,03 -0,8% -50,98 Nasdaq-100 5.726,31 -0,8% -45,91 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 812,8 Mio 800,6 Mio Gewinner 856 1.870 Verlierer 2.114 1.093 unverändert 118 136

Leichter - Kräftig gefallene Ölpreise belasteten die Stimmung. Vor allem Energiewerte standen unter Druck. Der Energiesektor verlor 1,2 Prozent. Gleichzeitig kochten im Halbleitersektor die Sorgen über zu hohe Bewertungen wieder etwas hoch, der Branchenindex büßte 1,3 Prozent ein. Tesla stiegen um 0,7 Prozent. Das Unternehmen trifft nach neuen Erkenntnissen keine Schuld an dem Unfall, bei dem im Mai vergangenen Jahres ein Testfahrer in einem selbstfahrenden Tesla-Model zu Tode kam. Reliance Steel & Aluminum verbilligten sich dagegen um 3,7 Prozent. Der Stahlhändler hatte eine Gewinnwarnung ausgegeben. Chipotle Mexican Grill büßten 7,3 Prozent ein, nachdem die Restaurantkette vor höheren Kosten im zweiten Quartal gewarnt hatte. Überzeugende Quartalszahlen über Markterwartung verhalfen der Aktie des Bauunternehmens Lennar zu einem Kursplus von 2,1 Prozent.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,34 -1,2 1,36 14,2 5 Jahre 1,76 -2,7 1,79 -16,3 7 Jahre 1,98 -3,3 2,01 -26,7 10 Jahre 2,16 -3,2 2,19 -28,6 30 Jahre 2,74 -4,8 2,79 -32,9

Die Kurse legten zu. Der Ölpreisverfall dürfte die Inflation merklich bremsen, sagte ein Händler. Das würde für ein langsameres Zinserhöhungstempo sprechen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sank um 3 Basispunkte auf 2,16 Prozent. Gestützt wurden die US-Renten auch von den Aussagen des US-Notenbankers Rosengren. Er rechnet mit einem länger währenden Niedrigzinsumfeld. Auch sein Fed-Kollege aus Chicago, Charles Evans, schlug eher "taubenhafte" Töne an.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:32 % YTD EUR/USD 1,1134 -0,0% 1,1135 1,1149 +5,9% EUR/JPY 123,86 -0,2% 124,10 124,52 +0,8% EUR/GBP 0,8818 -0,0% 0,8819 0,8751 +3,5% GBP/USD 1,2625 0% 1,2625 1,2741 +2,3% USD/JPY 111,25 -0,2% 111,45 111,69 -4,8% USD/KRW 1143,55 +0,1% 1142,00 1137,71 -5,3% USD/CNY 6,8325 +0,0% 6,8292 6,8309 -1,6% USD/CNH 6,8314 +0,1% 6,8233 6,8340 -2,1% USD/HKD 7,8006 -0,0% 7,8008 7,7993 +0,6% AUD/USD 0,7560 -0,3% 0,7580 0,7608 +4,8%

Der Dollar baute seine jüngsten Gewinne aus. Der Greenback hatte am Vortag zugelegt, nachdem sich Fed-Vertreter Dudley für weitere Zinserhöhungen ausgesprochen hatte. Für einen Euro wurden im späten US-Handel 1,1126 Dollar gezahlt nach einem Tageshoch bei 1,1166. Der frei gehandelte Offshore-Yuan reagierte in der Nacht zunächst mit Gewinnen zum Dollar auf die Entscheidung des Indexbetreibers MSCI, chinesische Aktien in seine Indizes aufzunehmen. Inzwischen hat er diese aber wieder eingebüßt. Der Dollar geht in Adien 6,8292 Yuan um. Die Spekulation über eine verstärkte Yuan-Nachfrage von Investoren, um chinesische Aktien zu kaufen, sei verfrüht, sagt Handelsexperte Stephen Innes von Oanda.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 43,45 43,51 -0,1% -0,06 -23,6% Brent/ICE 45,89 46,02 -0,3% -0,13 -21,9%

Die Preise am Rohölmarkt rutschten auf Neunmonatstiefs. Zugleich drehte der Markt in einen Bärenmarktmodus, der einen Absturz von mindestens 20 Prozent seit dem letzten Zwischenhoch markiert. Der letztmalig gehandelte Julikontrakt auf ein Barrel WTI ermäßigte sich um 2,2 Prozent auf 43,23 Dollar, Brent verbilligte sich um 1,9 Prozent auf 46,02 Dollar. Unter den Akteuren wuchsen laut Beobachtern Zweifel daran, ob die Förderdrosselungen auch eingehalten würden, auf die sich die großen Ölförderländer im Mai geeinigt hatten. Die Bemühungen der Opec, die Ölpreise durch geringere Fördermengen zu stabilisieren oder gar nach oben zu treiben, würden von Opec-Mitglieder und Nichtmitgliedern gleichermaßen unterlaufen. So fährt Libyen, das ohnehin von der Förderbegrenzung ausgenommen wurde, seine Produktion hoch. Und in den USA steigt die Fördermenge ebenfalls schon seit geraumer Zeit wieder. Für die ING ist ein Gleichgewicht am Markt noch nicht in Sicht. Im asiatisch dominierten Handel am Mittwoch zeigen sich die Preise wenig verändert, nachdem sie sich im US-Späthandel etwas von den Tagestiefs erholt hatten. Das American Petroleum Institute (API) hatte am Dienstagabend laut Kreisen einen Rohöllagerabbau in den USA von 2,7 Millionen Barrel auf Wochensicht bekannt gegeben. Zugleich stiegen die Benzinvorräte um 346.000 Barrel. Später am Mittwoch wird die US-Regierung ihre separat erhobenen Vorratsdaten veröffentlichen.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.246,21 1.241,88 +0,3% +4,32 +8,2% Silber (Spot) 16,50 16,51 -0,1% -0,01 +3,6% Platin (Spot) 921,20 923,50 -0,2% -2,30 +2,0% Kupfer-Future 2,55 2,55 -0,2% -0,01 +1,2%

