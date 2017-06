Die EAM-Suite ADOIT der BOC Group erhielt die höchste Punktezahl im Vergleich zu allen anderen Anbietern in der Kategorie "Strategie".

Die BOC Group, ein angesehener Hersteller von Lösungen für Unternehmensarchitekturmanagement ist stolz, im Bericht "The Forrester Wave™: Enterprise Architecture Management Suites, Q2 2017" unter den 10 bedeutendsten Anbietern für Unternehmensarchitekturlösungen als "Leader" genannt zu sein.

Der Forrester Wave™-Bericht identifiziert die Hauptakteure im Bereich EAM auf Basis einer 40-Kriterien-Bewertung und "hilft EAM-Anwendern, die richtige Wahl zu treffen*".

"Wir freuen uns, nun endlich als Leader aus dieser Studie hervorzugehen und sehen uns dadurch auch darin bestärkt, dass unsere 15 Jahre an Erfahrung im Bereich Unternehmensarchitekturmanagement und unser starkes Engagement in unzähligen Kundenprojekten die richtigen Ideen gebracht haben, um unseren Kunden eine einzigartige EAM-Suite bereitzustellen. In Kombination mit unserer klaren und überzeugenden Vision und Produktstrategie sind wir bestens dafür gerüstet, auch zukünftig zur absoluten Spitzenklasse von Toolherstellern für integrierte Managementlösungen zu zählen", kommentiert Christoph Moser, ADOIT Produktmanager, dieses erfreuliche Ergebnis.

Mit ADOIT erhalten Unternehmen wertvolle Erkenntnisse über die Abhängigkeiten zwischen den Assets in ihrer Unternehmensarchitektur, um somit in turbulenten Zeiten den Überblick zu bewahren. Die umfangreiche EAM-Suite bereitet Unternehmen ideal auf zukünftige Herausforderungen vor und ermöglicht eine erfolgreiche Transformation von Business und IT. ADOIT ist daher vor allem in Zeiten der Digitalisierung ein unverzichtbares Tool.

Das neueste Release, ADOIT 7.6, kann in einem kostenlosen online ADOIT 30-Day Free Trial getestet werden.

Interessierte Personen können außerdem eine kostenfreie Präsentation von ADOIT durch einen unserer Berater anfragen.

Hier können Sie eine kostenlose Kopie des vollständigen Berichts anfordern.

The Forrester WaveTM, EA Management Suites, Q2 2017, Forrester Research, Inc., June 14, 2017

Über die BOC Group

Die BOC Group entwickelt Softwareprodukte und Services für eine effektive und umfassende Unternehmensführung in Zeiten der digitalen Transformation. Unsere Stärken liegen im Ausbau der Fähigkeiten für das Unternehmensarchitektur- und Geschäftsprozessmanagement sowie auch in der Verbesserung von Governance, Risk und Compliance, um Unternehmen bestmöglich auf Audits vorzubereiten.

Zu den Kunden, die weltweit auf ADOIT vertrauen, zählen unter anderem Allianz, Marel, PostFinance, Raiffeisen Bank and Vienna International Airport.

