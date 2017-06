Das US-Unternehmen Paypal gilt als globaler Spitzenreiter, wenn es um das Zahlen beim Onlineshopping geht. Die deutschen Städte und Gemeinden jedoch gehen beim Bezahlen ihrer Dienstleistungen einen Sonderweg.

Der US-Online-Bezahldienst Paypal hat das, worum ihn die Konkurrenz beneidet: sehr viele Kunden, die Paypal nutzen, und sehr viele Onlinehändler, die den Dienst eingebunden haben. Fast 19 Millionen Deutsche sind bei Paypal registriert, die meisten der 1.000 größten Onlineshops bieten die Bezahlmöglichkeit an. Deutsche Bezahlsysteme spielen kaum eine Rolle.

An anderer Stelle aber hat ein deutsches System Paypal abgehängt. Denn auch Dienstleistungen von Städten und Gemeinden lassen sich zusehends per Mausklick bezahlen. Und hier hat ein heimisches Bezahlverfahren die Nase vorn: Giropay. Wie die Firma am Dienstag mitteilte, setzen mittlerweile mehr als 1.000 Kommunen das Onlinebezahlverfahren ein, darunter etliche Großstädte wie München, Frankfurt und Stuttgart. Auch Berlin soll bald angebunden sein.

Die Bürger können über Giropay beispielsweise Bewohnerparkausweise und Strafzettel, den Auszug aus dem Geburtenregister und die Meldebescheinigung online bezahlen. Dazu wird der Nutzer vom Onlineportal der Kommune zur Online-Banking-Seite seiner Bank oder Sparkasse weitergeleitet. Dort findet er nach dem Login eine vorausgefüllte Überweisung vor, die er durch eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...