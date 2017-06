Bad Marienberg - Die Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH (REA) meldet den Verkauf ihres Geschäftsanteils in Höhe von 85% an der Lindhorst Verwaltungs GmbH; die Lindhorst Verwaltungs GmbH hält 175 Wohneinheiten in der Gemeinde Lindhorst in der Nähe von Hannover im Eigentum, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung:

