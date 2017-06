Die Aurelius Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) lädt ihre Aktionäre zur heutigen Hauptversammlung nach München. Der Konzern will den Aktionären eine Dividende von 4 Euro je Aktie (1 Euro Basisdividende zuzüglich 3 Euro Partizipationsdividende je Aktie) vorschlagen. Der Konzerngesamtumsatz konnte im ersten Quartal 2017 um 68 Prozent auf 1,15 Mrd. Euro gesteigert werden, wie am 2. Mai ...

