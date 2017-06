Die Schwäche des Ölpreises hat Aktienanleger am Mittwoch erneut in Unruhe versetzt. Sie gingen auf Nummer sicher und machten Kasse. Daraufhin büßte der Dax zur Eröffnung 0,2 Prozent auf 12.791 Punkte ein. Die Ölsorte Brent aus der Nordsee kostete 46,03 Dollar je Barrel (159 Liter) und blieb damit in Reichweite ihres Sieben-Monats-Tiefs vom...

