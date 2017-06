München (ots) -



Durchschnittlicher Übernachtungspreis steigt während der CHIO 146 Prozent über Juli-Niveau



Günstigste Übernachtung am Abschlusswochenende kostet 144 Euro, eine Woche später 50 Euro



Die durchschnittlichen Übernachtungspreise in Aachen steigen während des Weltfests des Pferdesports CHIO vom 14. bis 23. Juli 2017 stark an. Im Schnitt steigt der Preis für eine Übernachtung nach ausgewählten Kriterien*) 146 Prozent über das Preisniveau für solche Unterkünfte im Juli insgesamt.



Am teuersten übernachten Besucher der CHIO Aachen am Abschlusswochenende (Freitag, 21. bis Samstag, 22. Juli). Hotelgäste zahlen hier Aufschläge von bis zu 254 Prozent zum Vergleichswochenende eine Woche später: Eine Übernachtung im Hotel mit dem stärksten Preisanstieg kostet während des internationalen Wettbewerbs 350 Euro, am darauffolgenden Wochenende erhalten Touristen das identische Zimmer für nur 99 Euro.



In der günstigsten verfügbaren Unterkunft nach ausgewählten Kriterien übernachten Besucher am betrachteten Wochenende für 144 Euro.*) Eine Woche später zahlen Hotelgäste in der preiswertesten Unterkunft für ein vergleichbares Zimmer nur 50 Euro.



*)Allgemeine Suchkriterien: min. drei Sterne, min. sieben von zehn Punkte in der Kundenbewertung auf CHECK24.de, max. drei Kilometer Luftlinie vom Zentrum (Krämerstraße, 52062 Aachen) entfernt, Übernachtungszeitraum CHIO: Freitag, 21. bis Samstag, 22. Juli 2017, Vergleichszeitraum: Freitag, 28. bis Samstag, 29. Juli 2017; Stand der Hotelpreise: 13.06.2017; alle in der Pressemeldung genannten Hotelpreise gelten pro Nacht im Doppelzimmer (ein Zimmer, zwei Erwachsene). Tabellen verfügbar unter http://ots.de/adslv.



