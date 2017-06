Der E-Commerce-Riese Alibaba ist zweifelsohne eine der erfolgreichsten Unternehmensgeschichten in der jüngsten Vergangenheit. Wie das Unternehmen Amazon die Ausbreitung nach Südostasien schwer gemacht hat, verdient Anerkennung. Nun gibt es für mich aber gute Gründe, sich von der Aktie zu trennen.Grund 1: Teure BewertungWachstumsaktien wird eine höhere Bewertung zugebilligt. Kein Problem, denn hier wachsen ja auch die Gewinne schneller. Wenn ein Wachstumsunternehmen aber nicht mehr so schnell wächst, dann haben wir ein Problem. Bei Alibaba nehme ich stark an, dass sich das (Gewinn-)Wachstum in den nächsten Jahren deutlich verringern wird (s. Punkt 2 & 3). Insofern ist ein aktuelles KGV von über 50 nicht mehr zu rechtfertigen.Grund 2: Expansion stößt an ihre GrenzenSo erfolgreich Alibaba in der Heimat ist, so sehr beißt das Unternehmen im Ausland auf Granit. Dies sehen Sie daran, dass Alibaba nur rund 10% des U...

