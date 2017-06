Stäfa, Schweiz (ots) -



Phonak, weltweit führender Anbieter von Hörgeräten und drahtlosen

Kommunikationslösungen, feiert am 24. Juni sein 70-jähriges Bestehen

mit einem Tag der offenen Tür am Hauptsitz Sonova in Stäfa, Schweiz.

Seit sieben Jahrzehnten erleichtert das Unternehmen Menschen mit

Hörverlust das Leben mit seinen technologischen Durchbrüchen. Aus

diesem Anlass ehrt es seine engagierten Mitarbeitenden und dankt

seinen geschätzten Kunden.



«Seit 1947 hilft Phonak die besten Talente zusammenzubringen, um

Grenzen im Leben von Menschen mit Hörverlust zu überwinden», sagt

Thomas Lang, Senior Vice President von Phonak Marketing. «Wir feiern

nicht nur sieben Jahrzehnte grossartiger Innovationen in der

Hörtechnologie, sondern auch unseren Einsatz für eine bessere Zukunft

seit 70 Jahren - ermöglicht durch den einzigartigen Innovationsgeist

und das Engagement unserer Mitarbeiter sowie das Vertrauen der Kunden

in uns. Zusammen helfen sie bei der Verwirklichung unserer Vision von

einer Welt, in der jeder in den Genuss des Hörens kommen kann und in

der für alle Menschen «Life is on» gilt.



Stolze Geschichte lebensverändernder Innovationen



Seit 70 Jahren verhilft Phonak den weltweit innovativsten

Hörlösungen zum Durchbruch und erreicht dabei zahllose Meilensteine.

Das Unternehmen führte 1950 das erste tragbare Hörgerät und 1978 das

damals stärkste Hinter-dem-Ohr-Gerät (HdO) ein. 1994 revolutionierte

Phonak die Hörgeräteerfahrung mit AudioZoom, der bahnbrechenden

Richtmikrofontechnologie, welche die Verständigung im Störlärm

erleichtert. 1999 stellte das Unternehmen Claro vor, das erste

volldigitale Hörgerät mit revolutionärer

Signalverarbeitungstechnologie.



Auch im neuen Jahrtausend blieb Phonak mit seinen technologischen

Innovationen und seiner audiologischen Kompetenz marktführend. 2007

kooperierte das Unternehmen mit der Universität Melbourne bei der

Entwicklung von SoundRecover, der ersten

Frequenzkomprimierungstechnologie. 2010 wurde das Phonak Lyric

eingeführt, das weltweit erste und einzige 100% unsichtbare Hörgerät,

das 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche getragen wird. Im

vergangenen Jahr stellte das Unternehmen das Audéo B-R vor, ein

Hörgerät mit wiederaufladbarem Lithium-Ionen-Akku, das mit einer

einfachen Ladung 24 Stunden* Hörgenuss erlaubt. Diese bahnbrechenden

Innovationen sind Teil der Tradition von Phonak, hochmoderne

Hörlösungen zu entwickeln, die es Menschen ermöglichen, sich sozial

und emotional frei zu entfalten. Zudem sind sie die Grundlage, auf

der Phonak in den nächsten 70 Jahren künftige Generationen der

Hörtechnologie bauen wird.



Ein Tag zum Feiern - Phonak wird 70



Am Samstag, 24. Juni, feiert Phonak seine stolze 70-jährige

Geschichte von 10.00 bis 17.00 Uhr mit einem Tag der offenen Tür am

Hauptsitz von Sonova in Stäfa, Schweiz. Die Veranstaltung, zu der

rund 8.000 Menschen erwartet werden, umfasst einen Rundgang durch das

Gebäude mit Labors, Forschung und Entwicklung und eine separate

Besichtigung der Produktionsstätte. Zu den Höhepunkten des Tages

gehört der «Walk of Fame», eine visuelle Erfahrung, die Phonak

Innovationen von 1947 bis heute präsentiert.



Im Jahr 1947 wurde in Zürich die AG für Elektroakustik gegründet,

das Unternehmen, aus dem später Phonak hervorging. 18 Jahre später

übernahm Ernst Rihs eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen und

benannte es in Phonak AG um. Kurz darauf traten seine beiden Söhne,

Hans-Ueli und Andy Rihs, in das Unternehmen ein, die zusammen mit

Beda Diethelm gleichberechtigte Aktionäre wurden.



Zu Ehren dieser bescheidenen Anfänge und der Arbeit an einer

besseren Zukunft wurde eine spezielle Microsite erstellt:

http://70.phonak.com/de. Dort können die Besucher mitfeiern, indem

sie einem besonderen Menschen mit dem Phonak Card Creator «Danke»

sagen. Das Erstellen einer Karte ist ganz einfach: Foto hochladen

(oder ein fertiges Kartendesign wählen), Nachricht anpassen und Karte

abschicken. Phonak lädt die Gäste auch ein, sich die Seite mit der

Geschichte anzusehen, auf der die Meilensteine und Innovationen des

Unternehmens seit 1947 vorgestellt werden.



* Erwartete Ergebnisse bei voller Aufladung, und bis zu 80 Minuten

drahtloses Streamen. Siehe www.phonakpro.com/evidence.



Über Phonak



Phonak, Mitglied der Sonova Gruppe, ist stolz darauf, im Jahr 2017

den 70. Geburtstag zu feiern. Mit Hauptsitz bei Zürich, Schweiz,

wurde Phonak 1947 mit viel Leidenschaft und Begeisterung für

Hörtechnologie gegründet. Auch 70 Jahre später ist dies weiter die

treibende Kraft. Als führender Anbieter verfügt Phonak über das

breiteste Produktportfolio von lebensverändernden Hörlösungen. Über

kindgerechte Lösungen bis hin zur Versorgung von hochgradigem

Hörverlust helfen wir Menschen dabei, sich sozial und emotional frei

zu entfalten. Wir sind überzeugt, dass wir so die Lebensqualität

verbessern können und eine Welt schaffen, in der jeder aktiv am Leben

teilnehmen kann: Life is on.



Bei Phonak sind wir der Überzeugung, dass gutes Hören eine

Voraussetzung dafür ist, das Leben in vollen Zügen geniessen zu

können. Seit 70 Jahren verfolgen wir unser Ziel, die Entwicklung

wegweisender Hörlösungen. Wir verbessern die Lebensqualität von

Menschen, damit sie sich sozial und emotional frei entfalten können.

Life is on.



