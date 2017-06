VanEck bündelt seine zwei UCITS-Plattformen in Europa im neu gegründeten VanEck ICAV in Irland. Die gesamte Bandbreite aktiv und passiv gemanagter VanEck UCITS in Europa ist damit ab sofort in Irland beheimatet. Bislang waren die aktiv gemanagten Fonds von VanEck in Luxemburg beheimatete SICAVs. Die Konsolidierung der UCTIS-Plattformen ...

