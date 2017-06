Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Eine zwangsweise Ansiedlung des Clearings von Euro-Derivaten im Euroraum stellt nach Aussage von EZB-Direktor Benoit Coeure im Falle eines Brexit nur eine von mehreren regulatorischen Optionen dar. Bei einer Veranstaltung in Frankfurt kündigte Coeure am Dienstagabend eine Stellungnahme der EZB zur geplanten Überarbeitung der einschlägigen EU-Richtlinie Emir (European Market Infrastructure Regulation) an.

"Wir wissen, dass ein Aspekt des jüngsten Vorschlags der EU-Kommission besondere Aufmerksamkeit erregt hat, nämlich die Befugnis der Kommission, einer zentralen Gegenpartei, die ein exzessives Risiko für die Finanzstabilität der EU darstellt, die Anerkennung zu verweigern und ihr vorzuschreiben, ihren Sitz in der EU zu nehmen", sagte Coeure laut Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB).

Coeure wies aber darauf hin, dass das nur eine von mehreren Optionen wäre, die die EU-Behörden auf Grundlage der überarbeiteten Emir-Regulierung hätten. "Ich glaube, dass dieser Ansatz in dem Fall gerechtfertigt wäre, dass die EU-Behörden ihre Aufgaben und die Risikokontrolle auf anderem Wege nicht angemessen durchführen können", sagte Coeure.

Letzten Endes müssten hierüber aber die EU-Kommission und die Gesetzgeber entscheiden. Die EZB wird laut Coeure "in den nächsten Monaten" eine Stellungnahme veröffentlichen. Die EZB schätzt, dass 90 Prozent der in Euro denominierten Zinsswaps in London gecleart werden und 40 Prozent der Kreditversicherungen (Credit Default Swaps).

June 21, 2017

