ucair, die führende Plattform für drohnenbasierte Thermografie von Photovoltaikanlagen in Deutschland, hat bisher bei allen untersuchten Photovoltaikanlagen mit mindestens 100kWp Kapazität Defekte entdeckt.



Photovoltaikanlagen mit insgesamt mehr als 40 Megawatt Gesamtkapazität hat ucair in Deutschland bereits mit dem Thermografieverfahren untersucht. Die identifizierten Defekte bedeuten direkte Ertragsverluste für den Besitzer. In Deutschland sind über 1.5 Millionen Photovoltaikanlagen installiert.



"Die Höhe der entgangenen Erträge für die betroffenen Besitzer sind bereits jetzt deutlich im sechsstelligen Bereich - pro Jahr", so Christian Shuster, Geschäftsführer der ucair GmbH in Berlin.



Häufig sind sich die Besitzer nicht bewusst, dass ihre Anlage nicht die Erträge abwirft, die sie eigentlich könnte. Das Thermografieverfahren analysiert zuverlässig die Leistung der Photovoltaikanlage und identifiziert Schäden genau. Durch den Einsatz der Drohne senkt ucair die Kosten der Thermografie erheblich, da die Datenerfassung und Analyse weniger personalintensiv, schneller und ungefährlicher ist. So wird Thermografie auch für Besitzer kleinerer Anlagen im privaten Gebrauch erschwinglich.



Das Besondere an ucair: ucair selbst besitzt keine Drohnen. Ein wachsendes Netzwerk von über 40 geprüften Piloten in Deutschland befliegt die Anlagen und sammelt die Thermografiedaten. Dieses Drohnen- und Expertennetzwerk erlaubt es ucair, mit jeder Befliegung die eigene Analysesoftware noch besser zu machen, die weltbesten Thermografie-Experten einzusetzen und seine Dienste schneller in neuen Regionen anzubieten.



Über ucair:



ucair ist die Plattform für einfache, schnelle und transparente Inspektion von Photovoltaikanlagen - aus der Luft. ucair nutzt ein Netzwerk von über 40 Drohnenpiloten in ganz Deutschland, die mit Thermografie-Drohnen Aufnahmen der Anlagen erstellen. Die Thermografie-Daten leiten sie im Anschluss zur Analyse an ucair weiter. In der teilautomatisierten Auswertung werden Schäden an Zellen und Modulen oder gar Komplettausfälle von Strings oder Wechselrichtern durch Temperaturunterschiede sichtbar und für den Kunden in einem transparenten Bericht aufgearbeitet. Auf dieser Basis gibt ucair Empfehlungen, welche Reparaturen für einen maximalen Ertrag nötig sind.



