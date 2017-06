MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 übernimmt die Mehrheit an dem Erlebnisgeschenk-Anbieter Jochen Schweizer. Das Unternehmen werde dabei mit 108 Millionen Euro bewertet, teilte der im Dax notierte Konzern am Mittwoch in Unterföhring bei München mit. Dabei soll die Eventfirma mit der eigenen Tochter Mydays unter dem Namen Jochen Schweizer Mydays Holding zusammengeführt werden. Der Deal muss noch von den zuständigen Kartellbehörden genehmigt werden./kro/men/fbr

