FRANKFURT (Dow Jones)--Die Sendergruppe Prosiebensat1 erweitert ihr Commerce-Geschäft mit einem weiteren Zukauf. Prosiebensat1 übernimmt die Mehrheit an der Jochen Schweizer GmbH, einem Anbieter von Erlebnisgeschenken. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht genannte. Der Transaktion liege ein Unternehmenswert von 108 Millionen Euro zugrunde, was dem rund 11-fachen des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) entspreche, hieß es in der Mitteilung.

Die von dem Unternehmer Jochen Schweizer gegründete gleichnamige GmbH mit Sitz in München bietet unter dem Slogan "Du bist, was du erlebst" in Deutschland, Österreich und der Schweiz Erlebnisgeschenke an. Kunden können aus Kategorien wie Hotels & Reisen, Fliegen & Fallen, Abenteuer & Sport oder Wellness & Gesundheit auswählen.

Das erworbene Unternehmen soll mit der Prosiebensat1-Tochter myday unter dem Dach einer gemeinsamen Holding zusammengeführt werden. An dieser Holding werde der DAX-Konzern 90 Prozent halten und Jochen Schweizer 10 Prozent, teilte Prosiebensat1 mit. Beide Unternehmen und Marken werden unter der neuen Holding bestehen bleiben und sich in Angebot und Ausrichtung komplementär ergänzen. Der Erlebnis- und Eventgutscheinmarkt verzeichne attraktive Wachstumsraten im deutschsprachigen Raum.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/brb

(END) Dow Jones Newswires

June 21, 2017 03:39 ET (07:39 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.