Düsseldorf - Deutlich waren am gestrigen Tag in Großbritannien vor allem die Aussagen des britischen Notenbankchefs Mark Carney, dass die Zeit für eine Leitzinserhöhung noch nicht gekommen ist, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Carney sei damit aufkeimenden Zinsspekulationen entgegengetreten, nachdem im Rahmen der jüngsten Sitzung überraschend gleich drei der acht Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses für eine unmittelbare Anhebung des Leitzinses votiert hätten - eine Reaktion auf die jüngst deutlich gestiegene Inflation, die vor allem der Pfund-Schwäche der letzten Monaten zuzuschreiben sei.

Den vollständigen Artikel lesen ...