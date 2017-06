Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Nachhaltige Logistik - Energie und Kosten im Lager gleichzeitig sparen[Infografik](press1) - Dortmund, 21. Juni 2017 - Nachhaltigkeit zum Schutz der Umweltbeschäftigt immer mehr Menschen. Auch im Bereich Logistik ist das ThemaNachhaltigkeit präsent: Reduzierung von CO2-Emissionen und Stärkung derEnergieeffizienz liegen im Trend.Aber wie spart man sowohl Energie als auch Lagerkosten am besten ein?Welche Maßnahmen können Logistikunternehmen helfen, sich zukunftsfähigaufzustellen? Diese und weitere Fragen beantwortet seit Neuestem dieInfografik "Nachhaltige Logistik - Energie und Kosten im Lagergleichzeitig sparen".Link zur Infografik: www.prologistik.com/logistik-lexikon/nachhaltige-logistik/ [1]Über proLogistik GmbH + Co KG:Ob Produktions-, Lager-, oder Distributionslogistik: Die proLogistik GmbH+ Co KG entwickelt Hard- und Softwarelösungen für alle Lagerprozesse. Vonunserem Hauptsitz in Dortmund und unserer Niederlassung in Hamburg-Rellingen aus, stellen wir individuelle Gesamtlösungen für denLogistikbereich - aus einer Hand und optimal aufeinander abgestimmt -bereit. Bei proLogistik erwartet Sie umfassendes Logistik-Knowhow,lückenloser Service und eine kompromisslose Kundenorientierung - unterBerücksichtigung branchenspezifischer Besonderheiten.Pressekontakt:Caroline PitzerMarketingleitungproLogistik GmbH + Co KGFallgatter 1D - 44369 DortmundTel.: +49 231 5194-4181Fax: +49 231 5194-4910E-Mail: mailto:C.Pitzer@proLogistik.comURL: http://www.proLogistik.comDies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

