Der Verfall der Öl- und Gaspreise in den Jahren vor 2016 ist eine Chance für Investoren, die über den Tag hinausdenken. Um zu verstehen, warum das so ist, muss man sich vor allem die Investitionsaktivitäten der Branche anschauen. Man hat gespart, vor allem im Bereich der Entdeckung neuer Vorkommen. Das hat auch der Trendwechsel, der Anfang 2016 sowohl beim Ölpreis als auch beim Gaspreis zu sehen war, bisher nicht verändert. Als Resultat dieser Sparwelle fördert die Branche schon länger deutlich mehr, als sie an neuen Öl- und Gasreserven entdeckt. Die verfügbaren, bekannten Reserven schrumpfen. Das Missverhältnis zwischen der Produktion und den neu entdeckten Vorräten ist eklatant: Im vergangenen Jahr wurden zum Beispiel so wenig neue Ölvorkommen wie noch nie seit den 40er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts entdeckt. Gerade einmal rund ein Achtel der Jahresproduktion wurde bei Explorationsarbeiten gefunden - trotz immer fortschrittlicherer Methoden zum Auffinden der Vorkommen. Es war also keine Frage des technischen Könnens, die Öl- und Gaskonzerne wollten oder konnten aus finanziellen Gründen einfach nicht. Es ist absehbar, dass diese Taktik nicht lange durchhaltbar ist, wenn die Konzerne nicht am eigenen Ast sägen wollen, auf dem sie sitzen. Der Verzicht auf Explorationstätigkeit wird sich rächen und das Pendel in die andere Richtung ausschlagen. Ein steigender Druck, die vorhandenen Reserven wieder aufzufüllen, lässt irgendwann die Investitionen wieder steigen. Dann werden aussichtsreiche Projekte wieder gefragt sein, die Preise dafür steigen und damit auch die Börsenwerte der Explorationsgesellschaften, die in der Zwischenzeit diese Projekte weiter vorangetrieben haben. Das ist die Chance, die sich risikobereiten Investoren mit einem etwas längeren Zeithorizont in der Branche derzeit bietet. Es ist eine Chance, die sich aufgrund der Zyklik der Branche nur selten bietet und hohe Gewinne bringen kann. Kanadische Montney-Formation wird für Investoren immer interessanter Eine der Regionen, auf die Profis verstärkt ein Auge werfen, ist die Montney-Formation in den kanadischen Provinzen Alberta und British Columbia. Deutlich wurde das Interesse bei den professionellen Börsianern zuletzt zum Beispiel auf einer Investorenkonferenz, die EnerCom in Denver veranstaltete. Branchenexperte Juan Jarrah von TD Securities sprach auf dieser Konferenz von der Montney-Formation als "dem wichtigsten kanadischen Rohstoffvorkommen - wenn nicht gar einem der bedeutendsten und konkurrenzfähigsten Nordamerikas". Die Zahlen zeigen eine seit Jahren stark steigende Produktion in dem Gebiet, die Zahl gebohrter und fördernder Ölquellen wuchs über die letzten Jahre hinweg stetig, Tendenz weiter steigend. Wichtige Förderer in der Region sind unter anderem Encana und Progress Energy, die zum malaysischen Rohstoffriesen Petronas gehört. Völlig neu ist die Montney-Formation der Rohstoffwelt nicht. Schon vor mehr als 50 Jahren wurden hier erste Quellen gebohrt - seinerzeit von Texaco. Doch die Region ist weit davon entfernt, ihren Höhepunkt erlebt zu haben, wie die steigende Zahl von produzierenden Quellen beweist. Längst ist zudem noch nicht die ganze Region erkundet. Große Chancen auf neue rentable Quellen sind zum Beispiel im Nordwesten der Gebiete von Progress Energy vorhanden. Hier liegt unter anderem das Caribou-Projekt. Im Süden an das Areal grenzen Projektgebiete von Black Swan und Saguaro Resources an. Der Blick auf diese drei Gebiete ist hoch interessant. Black Swan und Saguaro Resources, beide vor allem durch privates Beteiligungskapital finanziert, haben in den vergangenen Jahren massive Steigerungsraten bei der Öl- und Gasproduktion erreicht. Und es geht weiter: Sowohl Black Swan als auch Saguaro Resources planen hohe Investitionen in die Bohrung neuer Öl- und Gasquellen sowie in den Bau neuer Infrastruktur in der Region und werden so ihr Wachstum weiter vorantreiben. Einmalige Chance mit Azonto Petroleum Einer der treibenden Entwickler auf dem...

