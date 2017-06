Gold wurde genau auf Höhe des bisherigen Jahreshochs, erzielt im April, scharf nach unten abgewiesen. Ein klarer Punktsieg des Bären-Lagers. Aber das Ganze wirkte, als wollte man Gold ganz gezielt drücken, um den Akteuren am Aktienmarkt vorzugaukeln: Alles bestens, trotz Polit-Theater in Washington und problematischen Notenbankentscheidungen ist die Lage hervorragend … schaut doch, niemand will Gold haben. Ein fallender Goldpreis als Mittel zur Beruhigung zweifelnder Aktien-Investoren? Es wäre beileibe nicht das erste Mal, dass man bei großen Adressen so vorgeht. Aber jetzt ist ein Punkt erreicht, an dem sich das Blatt wenden könnte.

Zum einen gehen die europäischen Aktienindizes heute Früh weiter in die Knie. Gestern noch markierte der DAX einen neuen Verlaufsrekord, zur Stunde notiert er plötzlich knapp zwei Prozent darunter. Und auch an der Wall Street kippten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...