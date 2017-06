Unterföhring (ots) - Die letzte Vorstellung: Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf verabschieden sich am Dienstagabend auf ProSieben nach insgesamt 136 Folgen von ihrem "CIRCUS HALLIGALLI". Gute 10,8 Prozent der 14- bis 49-Jährigen sehen das emotionale Finale der TV-Manege. In der ProSieben-Relevanzzielgruppe (14-39 Jahre) blicken sehr starke 18,2 Prozent gemeinsam mit Joko, Klaas und ihren Gästen Palina Rojinski, James Blunt, Matthias Schweighöfer, Cro und Casper zurück auf neun Staffeln "CIRCUS HALLIGALLI".



