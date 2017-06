Frankfurt - Zum ersten Mal seit 2010 weist der Trend in den globalen Wachstums- und Gewinnprognosen für alle wichtigen Regionen nach oben, so Suneil Mahindru, Chief Investment Officer für internationale Aktien bei Goldman Sachs Asset Management.Die Experten von Goldman Sachs Asset Management gehen deswegen weiterhin davon aus, dass eine wachstumsfreundliche US-Politik die wirtschaftliche Erholung und die globale Aktienperformance stützen wird. Das weltweite Wachstum ziehe an und zahlreiche Regionen würden ihren Beitrag hierzu leisten. Für die Experten stelle sich das derzeitige Niveau des Wachstums durchaus robust dar, selbst wenn sich die Dynamik durch eine weniger expansive Geldpolitik oder abnehmende Effekte des chinesischen Konjunkturprogramms abschwächen könnte.

