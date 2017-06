Berlin (ots) - Der ehemalige Generalinspekteur der Bundeswehr, Harald Kujat, hat die Entscheidung des Bundestags über einen Bundeswehrabzug aus Incirlik als überfällig bezeichnet. Er bedauere es, dass die Entscheidung nicht schon eher gefällt wurde, sagte Kujat am Mittwochmorgen im rbb-Inforadio. "Jedenfalls kommt sie noch so rechtzeitig, dass wir nicht von der Türkei herausgeschmissen werden aus der Türkei. Auch das hätte uns passieren können."



Es sei ein Fehler gewesen, die Verbündeten in der Nato nicht in die Auseinandersetzung mit der Türkei einzubeziehen, so Kujat. "Schließlich ist die Türkei ein enger Verbündeter - auch nach wie vor ein enger Verbündeter. Und sie ist an die gleichen Werte gebunden wie wir auch in der Nato. Wir stehen auf dem gleichen Fundament. Und dieses politische Fundament in der Nato heißt Solidarität. Und dagegen hat die Türkei massiv verstoßen."



Kujat fügte hinzu, Deutschland als zweitgrößter Mitgliedsstaat der Nato müsse mehr Einfluss auf die Sicherheitspolitik des Verteidigungsbündnisses nehmen. Bei der Nato werde wenig dafür getan, dass das Bündnis schlagkräftig bleibt.



