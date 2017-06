Paris - Europas Börsen haben sich am Mittwoch in den weltweit schwachen Trend eingereiht. Der jüngste Rutsch bei den Ölpreisen lastete weiterhin auf der Stimmung der Anleger. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab bis zum späten Vormittag um 0,89 Prozent auf 3528,92 Punkte nach. Damit wurden die jüngsten Gewinne seit dem vergangenen Freitag nahezu komplett wieder komplett ausradiert.

Die Ölpreise sanken am Morgen weiter ab - ihre Talfahrt hatte bereits am Vorabend für Verluste rund um den Globus gesorgt. Auch die meisten Börsen in Asien schlossen in der Folge zur Wochenmitte schwächer. Nach einer mehrtägigen Gewinnserie, die unter anderem mit neuen Rekorden im US-Leitindex Dow Jones Industrial und dem Dax einherging, sei die Risikoscheu der Anleger wieder gestiegen, sagten Börsianer - viele Marktteilnehmer machten nun lieber erst einmal Kasse.

Das machte auch den Regionalbörsen in Europa zu ...

