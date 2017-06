Frankfurt - Die Aktivitäten am Kapitalmarkt sind weiterhin sehr übersichtlich, berichten die Analysten der Helaba.Heute finde sich die deutsche Finanzagentur alleine im Kalender. Bei dem angebotenen Papier handle es sich um die ultralange Bund 2044, die wie üblich um lediglich 1 Mrd. EUR aufgestockt werden solle. Ihre Rendite sei seit Mitte Mai um fast 20 Bp auf aktuell 1,05% gesunken. Die letzte Auktion im April sei allerdings noch zu 0,87% erfolgt; dies sei der niedrigste Zuteilungswert seit September 2016 gewesen. Die Risikoaversion der Marktteilnehmer habe sich zuletzt zwar verringert, was vor allem auf den Ausgang der französischen Präsidentschafts- und Parlamentswahlen zurückzuführen sei. Dennoch bleibe die Nachfrage nach sicheren Bundesanleihen insgesamt robust. So seien die jüngsten Emissionen 5- und 10-jähriger Bunds allesamt überdeckt gewesen. Einzig das Schatz-Segment sei teilweise schleppend verlaufen.

