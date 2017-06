Hannover - Trotz eines erneuten Feiertags in Teilen Europas zog die Primärmarkttätigkeit in den vergangenen fünf Handelstagen spürbar, berichten die Analysten der Nord LB.Insgesamt sechs Covered Bonds im Gesamtvolumen von EUR 4 Mrd. seien an den Markt gebracht worden. Mit einer Nachfrage von EUR 900 Mio. habe dabei die Bid-to-Cover Ratio für die zehnjährige Obligations à l'Habitat (ISIN FR0013262961/ WKN A19KB7) der La Banque Postale bei 1,85 gelegen. Die AAA-geratete (S&P) Transaktion sei mit einem Reoffer-Spread von ms flat emittiert worden, nachdem die Guidance noch im Bereich von ms +3 Bp gelegen habe. Insgesamt 40% des Volumens seien an Investoren aus Deutschland und Österreich zugeteilt worden, während einheimische Investoren 32% erhalten hätten. Besonders bemerkenswert sei der überdurchschnittlich hohe Anteil von asiatischen Investoren mit 7%. Aufgeteilt nach Investoren hätten Asset Manager 35% des Emissionsvolumens erhalten, Banken 34% und Zentralbanken 29%.

