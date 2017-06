14000 DAX-Punkte als Zwischengröße stellte ein bekannter Börsenbrief in den Raum. Eine realistische Größe in diesem Jahr? Was spricht dafür, was dagegen? Fragen wir wieder unsere drei Experten: Michael Blumenroth von der Deutschen Bank, Jochen Stanzl von CMC Markets und Robert Halver von der Baader Bank Die meisten Wahlen sind geschafft, die geldpolitischen Karten liegen auf dem Tisch - die einzigen Wahlen, die aus europäischer Sicht "daneben gegangen" sind, sind UK und USA. Die Sorge um Frankreich scheint wie weggeblasen. Lässt die EU- und Europa-Skepsis nach angesichts einer starken Konjunktur Performance hier in der Eurozone? Welche Assets profitieren davon? Das und mehr von Michael Blumenroth von der Deutschen Bank, Jochen Stanzl von CMC Markets und Robert Halver von der Baader Bank im Gespräch mit Antje Erhard in einer neuen Ausgabe des Börsenplatz Talks.