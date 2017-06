Der DAX erlebt aktuell wieder wilde Tage. Gestern markierte er im Tagesverlauf noch ein neues Allzeithoch bei 12.951 Punkten. Heute nähert er sich der Marke von 12.700 Punkten an. Jochen Stanzl von CMC Markets bewertet den Rücksetzer als normal. "Ein Trend besteht eben nicht immer nur aus Anstiegen, sondern auch aus Korrekturen", so Stanzl. Für die Zukunft bleibt der Experte optimistisch. Außerdem geht Jochen Stanzl im Interview mit Moderatorin Cornelia Eidloth auf die Entwicklung der Ölpreise ein. Die waren in dieser Woche deutlich eingebrochen.