FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 21.06.2017 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES OXFORD INSTRUMENTS TARGET TO 1145 (1070) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES SPIRE HEALTHCARE PRICE TARGET TO 390 (360) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 357 (375) PENCE - 'SELL' - HSBC INITIATES COMPASS GROUP WITH 'BUY' - TARGET 1850 PENCE - HSBC INITIATES SSP GROUP WITH 'BUY' - TARGET 540 PENCE - HSBC RAISES CAPITA GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 820 (590) PENCE - JEFFERIES CUTS PROVIDENT FINANCIAL PRICE TARGET TO 3478 (3845) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN INITIATES 888 HOLDINGS WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 320 PENCE - JPMORGAN RAISES IAG EURO PRICE TARGET TO 7 (6) EUR - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 4550 (4250) PENCE - 'NEUTRAL' - MACQUARIE CUTS AMERISUR RESOURCES PRICE TARGET TO 27 (29) PENCE - 'NEUTRAL' - MACQUARIE CUTS BHP BILLITON PRICE TARGET TO 1460 (1510) PENCE - 'OUTPERFORM' - MACQUARIE CUTS BP TO 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - MACQUARIE CUTS BP TO 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 400 (440) PENCE - MACQUARIE CUTS CAIRN ENERGY PRICE TARGET TO 242 (270) PENCE - 'OUTPERFORM' - MACQUARIE CUTS FAROE PETROLEUM PRICE TARGET TO 110 (117) PENCE - 'OUTPERFORM' - MACQUARIE CUTS HURRICANE ENERGY PRICE TARGET TO 87 (89) PENCE - 'OUTPERFORM' - MACQUARIE CUTS OPHIR ENERGY PRICE TARGET TO 89 (94) PENCE - 'NEUTRAL' - MACQUARIE CUTS PREMIER OIL PRICE TARGET TO 14 (69) PENCE - 'UNDERPERFORM' - MACQUARIE CUTS SHELL B TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 2150 (2400) PENCE - MACQUARIE CUTS SHELL TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - MACQUARIE CUTS SHELL TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 2150 (2400) PENCE - MACQUARIE CUTS SOCO INTERNATIONAL TO 'UNDERPERFORM' ('NEUTRAL') - MACQUARIE CUTS TULLOW OIL PLC PRICE TARGET TO 243 (280) PENCE - 'OUTPERFORM' - MORGAN STANLEY CUTS CENTAMIN TO 'EQUAL-WEIGHT' ('OVERWEIGHT') - TARGET 170 P. - MS CUTS CENTAMIN TO 'EQUAL-WEIGHT' ('OVERWEIGHT') - TARGET 170 PENCE - PANMURE CUTS ARIANA RESOURCES PRICE TARGET TO 2.82 (3.31) PENCE - 'BUY' - RBC CAPITAL RAISES FIRSTGROUP PRICE TARGET TO 130 (125) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RPT/HSBC INITIATES SSP GROUP WITH 'BUY' - TARGET 540 PENCE - RPT/HSBC RESUMES COMPASS GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1850 PENCE - RPT/JPMORGAN INITIATES 888 HOLDINGS WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 320 PENCE - RPT/JPMORGAN INITIATES LADBROKES WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 133 PENCE - RPT/JPMORGAN INITIATES WILLIAM HILL WITH 'NEUTRAL' - TARGET 260 PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information.