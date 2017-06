Istanbul, Türkei (ots/PRNewswire) -



Entdecken Sie Abdi Ibrahim über eine virtuelle Videotour



Abdi Ibrahim folgt den neusten technologischen Trends und wendet sie auf das gesamte Prozessprofil an. Nach unermüdlichen Anstrengungen, um eine starke Marke auf der internationalen Pharma-Bühne zu werden, zeigt Abdi Ibrahims neue 360o virtuelle Videotour die Innovation bei den Einrichtungen des Unternehmens, die es zu einem führenden türkischen Pharmaunternehmen machen. Abdi Ibrahim Tower und Esenyurt Production Complex konnten dank der Anwendung der virtuellen Videotour zahlreiche Besucher aus aller Welt empfangen. Die virtuelle Videotour-Anwendung ermöglicht es Besuchern, Abdi Ibrahim Tower und Esenyurt Production Complex über YouTube auf ihren PCs, Tablets und Mobilgeräten mit VR-Brillen zu sehen.



(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160905/404076LOGO )



(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/525531/Abdi_Ibrahim.jpg )



Abdi Ibrahim, ein Unternehmen, das in den letzten 105 Jahren bahnbrechende Initiativen angeführt hat, implementiert jetzt eine weitere innovative Anwendung. Dank der Anwendung ist es möglich, einen genauen Blick auf die Produktionstechnologie, die moderne Fabrik und die Unternehmenszentrale von Abdi Ibrahim auf YouTube zu werfen.



Die virtuelle Videotour ermöglicht es Besuchern, Produktionstechnologien sowie die moderne Architektur der Abdi-Ibrahim-Anlagen zu erkunden. Der CEO von Abdi Ibrahim, Dr. Suha Taspolatoglu, sagte über die neue Innovation: "Als Abdi Ibrahim, ein 100 % türkisches Pharmaunternehmen, repräsentieren wir mit Stolz die türkische Pharmaindustrie im In- und Ausland. Wir unternehmen resolute Schritte auf dem Weg, eine starke internationale Marke zu werden. Wir ergreifen die Gelegenheit, mithilfe der neuen Technologie der virtuellen Realität mit unseren Stakeholdern effizienter zu kommunizieren und unsere Türen für jeden zu öffnen, der uns besser kennenlernen möchte. Eine der wichtigsten Zielgruppen für unsere Anwendung ist die jüngere Generation. Dank der virtuellen Videotour haben Bewerber, die vor dem Eintritt ins Berufsleben stehen, die Gelegenheit, unsere Marke, unsere Produktionstechnologien und unsere Unternehmenswerte besser kennenzulernen."



Abdi Ibrahim Tower (https://www.youtube.com/watch?v=L67IhCWSgU4&li st=PLdnaLwyPJI-8rW_u3ywbNCGsWWvbDyNZ2)



Abdi Ibrahim Production Complex (https://www.youtube.com/watch?v=H IIu94qoSv0&list=PLdnaLwyPJI-9so5FvCb28e9MTPPbndk7k)



OTS: Abdi Ibrahim newsroom: http://www.presseportal.de/nr/121671 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_121671.rss2



Pressekontakt: Esra Erdinç - Abdi Ibrahim Corporate Communications Specialist - +90-535-384-71-73