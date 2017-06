Solar8 Energy Aktiengesellschaft: Geschäftszahlen für das Jahr 2016

21.06.2017

Verlust im Geschäftsjahr 2016 Ratingen, 21. Juni 2017 - Die Solar8 Energy AG hat im Geschäftsjahr 2016 einen Verlust in Höhe von TEUR 562 erzielt. Der Verlust entstand schwerpunktmäßig durch Abschreibungen auf Darlehen an unsere italienischen Tochtergesellschaften, reduzierten Stromerlösen und geringer Produktion der CPV-Anlage in San Francesco. Der Jahresabschluss 2016 wird in Kürze auf der Unternehmenswebseite der

Solar8 Energy AG veröffentlicht. Über die Solar8 Energy AG

Die Solar8 Energy AG ist ein international geführter Photovoltaik- Kraftwerksbetreiber. Das in Ratingen ansässige Unternehmen plant, baut und betreibt hocheffiziente Photovoltaik-Großkraftwerke. Gemeinsam mit seinen Investoren leistet Solar8 täglich einen nachhaltigen Beitrag zum Umweltschutz, zur ökologischen Energieversorgung und somit zur CO2-Reduzierung. Die Solar8-Photovoltaikkraftwerke in den sonnenreichsten Regionen Europas basieren auf den neuesten Technologien und ermöglichen so eine 25% höhere Produktivität bei nur rund 10% höheren Investitionskosten. Die 3%-Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1H3F87) der Solar8 Energy AG ist seit dem 6. April 2011 u. a. im Freiverkehr der Börse Düsseldorf handelbar.

Kontakt: Solar8 Energy AG Kaiserswerther Str. 115, D-40880 Ratingen Tel: +49 2102 420-695 E-Mail: info@solar8.de Web: www.solar8.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Solar8 Energy Aktiengesellschaft

Kaiserswerther Straße 115 40880 Ratingen Deutschland Telefon: +49 2102 420 - 695 Fax: +49 2102 420 - 62 E-Mail: info@solar8.de Internet: www.solar8.de ISIN: DE000A1H3F87 WKN: A1H3F8

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf; Open Market in Frankfurt

